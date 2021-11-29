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    • 30.11.2021 00:04
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    • 30.11.2021 00:30
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    Son dakika: 2021 Ballon d'Or ödülünün sahibi Lionel Messi oldu!

    France Football Dergisi'nin prestijli ödülü Ballon d'Or, sahibini buldu... TSİ 22.30'da başlayan organizasyon, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Theatre du Chatelet'te gerçekleşti. 2021 Ballon d'Or ödülünün sahibi PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi oldu.

    2021 Ballon d’Or sahibi Lionel Messi oldu!

    Yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünü, Paris Saint-Germain'in (PSG) Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi kazandı.



    France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020'de verilmeyen ödül, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu. Törenin sunuculuklarını, Sandy Heribert ve bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Didier Drogba üstlendi.



    2009, 2010, 2011, 2012, 2015 ve 2019 yıllarında da ödülü alan Messi, 7. defa "Altın Top"un sahibi olarak kendisine ait rekoru geliştirdi. 34 yaşındaki Messi, Arjantin'in 28 yıllık Kupa Amerika hasretinin bitmesine yardımcı olmuş ve A milli takım formasıyla ilk kupasını kazanmıştı.

        7. kez Ballon d'or'un sahibi Lionel Messi

        Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'i, Barcelona'nın İspanyol yıldızı Pedri kazandı.



        Bayern Münih'in Polonyalı forveti Robert Lewandowski, Ballon d'Or'da bu yıl verilmeye başlanan 'Yılın Forveti' ödülünün sahibi oldu.
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            Haberler Spor Son dakika: 2021 Ballon d'Or ödülünün sahibi Lionel Messi oldu!
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