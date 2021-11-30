Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrası spor yazarlarından bomba yorumlar: Bunun sorumlusu yönetim ve Ali Koç

KELLE ALMA MAÇI VAR

Şu bir gerçek, üç hafta sonra çok güzel bir maç var. Hani Kaybedenler Kulübü diye bir film vardı. Üç hafta sonra o oynanacak. Sergen Yalçın'lı Beşiktaş, Pereira'lı F.Bahçe.. Yani kelle alma maçı! Tabii bu yazıyı biz yazmıyoruz, iki teknik adam kendileri yazdırıyor.