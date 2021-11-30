Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrası spor yazarlarından bomba yorumlar: Bunun sorumlusu yönetim ve Ali Koç
Fenerbahçe'nin dün akşam sergilediği kötü futbol taraftarın hedefinde. Süper Lig'in 14. hafta kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Derbide Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe, dün oynadığı futbolla yine eleştirilerin hedefi oldu. Taraftar maçın ardından sosyal medyada takıma ve yönetime eleştiriler yağdırdı. Sabah gazetesi yazarı Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar maçla ilgili çok çarpıcı ifadeler kaleme aldı. Erman Toroğlu, Pereira ile ilgili çok tartışılacak yorumlar yaptı. İşte Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'dan çarpıcı ifadeler...
Fenerbahçe, dün deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı ve lider Trabzonspor ile puan farkı 12'ye çıktı. Fenerbahçe'de dün sahada yaşananlar da geceye damga vurdu. Oyundan alınan İrfan Can Kahveci, Pereira'nın kararına sert bir şekilde tepki gösterdi ve çıkarken Pereira'nın yüzüne bakmadı. Sabah yazarları Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar, dünkü maçla ilgili çok çarpıcı ifadeler kaleme alarak Fenerbahçe'deki krizi yorumladı.
ERMAN TOROĞLU: İRFAN CAN YÜZ YÜZE GELMEK İSTEMEDİ
F.Bahçe teknik direktörünün ne yapmak istediğini, ne yapmamak istediğini bu maçta herkes iyi anladı. Sahada düzgün top oynayan 3-4 kişi varsa bir tanesi İrfan Can'dı. Onu oyundan alıyor, İrfan Can yürürken onun önünden geçiyor, yüz yüze gelmek istemiyor. Olmuyor; sahada yürüyen, hiçbir şey yapmayan Mesut'u 90'da oyundan alıyor, hem de elini sıkarak tebrik ediyor…
"PEREİRA OYUNCULARLA MÜCADELE EDİYOR"
Eee, yabancılar böyledir, cinlerdir! Kimden tehlike gelecek, kimden gelmeyecek iyi biliyorlar. Mesut istemezse gidecek ama İrfan Can'ın o gücü yok. İyi oynayanı alıyor, kötü oynayanı tutuyor. F.Bahçe'de iş yapacak an az 3 oyuncu yedek kulübesinde. Ama teknik adam onlarla mücadele ediyor. Bunların başında da Pelkas var, bu oyuncuya yazık oluyor.
KELLE ALMA MAÇI VAR
Şu bir gerçek, üç hafta sonra çok güzel bir maç var. Hani Kaybedenler Kulübü diye bir film vardı. Üç hafta sonra o oynanacak. Sergen Yalçın'lı Beşiktaş, Pereira'lı F.Bahçe.. Yani kelle alma maçı! Tabii bu yazıyı biz yazmıyoruz, iki teknik adam kendileri yazdırıyor.
Hem Beşiktaş yönetimi hem F.Bahçe yönetimi, Sergen ile Pereira'yı yollayamadılar. Yollayamazlar! Niye, çünkü onları yolladıkları zaman oradaki idam sehpasına onlar çıkacak. Cin gibiler maşallah!