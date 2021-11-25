TFF, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin faturasını kesti! Fatih Terim'e büyük ceza

BURAK ELMAS'A PARA CEZASI

PFDK'nin Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 bin lira, başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'e sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle toplamda 3 ay 21 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin lira ceza verdiği duyuruldu.

Kurulun, derbide yaşananlar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe de toplamda 321 bin lira para cezası ile Nef Stadı'nın bazı tribünlerine kapatma cezası uyguladığı kaydedildi.