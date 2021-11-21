Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan dev derbinin hakemi Halil Umut Meler. Meler'in yardımcılıklarını Emre Eyisoy ile Çağlar Uyarcan üstlendi.
Kritik karşılaşmada VAR'da da Yaşar Kemal Uğurlu görevli.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ CANLI ANLATIM İZLE
DERBİNİN İLK 11'LERİ
Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Olimpiu Morutan