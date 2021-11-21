



LİGDE 129. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 128 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 50 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 35 defa 3 puanla ayrılan taraf olurken, 43 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 123 gol atma başarısı gösterdi.