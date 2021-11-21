Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.11.2021 17:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.11.2021 19:08
    ABONE OL

    Galatasaray - Fenerbahçe CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in 13. haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağılıyor. Hakem Halil Umut Meler yönetiminde Nef Stadyumu'nda oynanan derbide iki takım da 3 puanın peşinde. Galatasaray - Fenerbahçe derbisini takvim.com.tr üzerinden canlı olrak takip edebilirsiniz. İşte GS - FB derbisinin tüm detayları...

    Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

    ASpor CANLI YAYIN


    Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan dev derbinin hakemi Halil Umut Meler. Meler'in yardımcılıklarını Emre Eyisoy ile Çağlar Uyarcan üstlendi.

    Kritik karşılaşmada VAR'da da Yaşar Kemal Uğurlu görevli.

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisini takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.



    GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ CANLI ANLATIM İZLE

    DERBİNİN İLK 11'LERİ
    Galatasaray:     Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Olimpiu Morutan

        Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Min Jae, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Ferdi, İrfan, Mesut, Berisha




        HALİL UMUT MELER'İN PERFORMANSI
        İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, Süper Lig'de 121 maç yönetti. Bu maçların 55'ini ev sahibi takımlar, 43'ünü ise deplasman takımları kazandı. 23 maç ise beraberlikle noktalandı. Meler, mücadelelerde 579 sarı kart ve 39 kırmızı kart gösterdi. Meler, kariyerinde maç başına 4,98 sarı kart ve 0,29 kırmızı kart ortalamalarına sahip bulunuyor.



        SON 6 DERBİNİN 5'İ BERABERE SONUÇLANDI
        Nef Stadı'nda yapılan son 6 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 5'inde kazanan çıkmadı. İki takım, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021 sezonlarında 0-0, 2018-2019 sezonunda 2-2 berabere kaldı.

        Sarı-kırmızılı ekip, sahasında çıktığı son 6 Fenerbahçe derbisinde galibiyet elde edemedi.

        Fenerbahçe'ye karşı iç sahadaki son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-1'lik skorle elde eden Galatasaray, sonrasındaki 6 karşılaşmada 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

        Bu süreçteki 5 derbide gol atamayan Galatasaray, sadece 1 müsabakada 2 kez fileleri havalandırabildi.


        Fenerbahçe ise 6 müsabakanın 2'sinde toplam 3 gol bulabildi.



            Nef Stadı'nda yapılan 12 derbinin sonuçları şöyle:

            2010-2011 18 Mart 2011 1-2

            2011-2012 7 Aralık 2011 3-1

            2011-2012 (Süper Final) 22 Nisan 2012 1-2

            2012-2013 16 Aralık 2012 2-1

            2013-2014 6 Nisan 2014 1-0

            2014-2015 18 Ekim 2014 2-1

            2015-2016 13 Nisan 2016 0-0

            2016-2017 23 Nisan 2017 0-1

            2017-2018 22 Ekim 2017 0-0

            2018-2019 2 Kasım 2018 2-2

            2019-2020 28 Eylül 2019 0-0

            2020-2021 27 Eylül 2020 0-0



            BOEY VE ARDA TURAN OYNAYAMAYACAK
            Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle derbide görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.

            Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, kart görmesi durumunda 14. haftadaki Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

            Romanya Milli Takımı'ndan sakat dönen ve takımla kontrollü bir şekilde çalışan Olimpiu Morutan kadroda yer alabilecek.



            LİGDE 129. RANDEVU
            Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 128 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 50 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 35 defa 3 puanla ayrılan taraf olurken, 43 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 123 gol atma başarısı gösterdi.



                DERBİ HEYECANINI İKİ TAKIMDA DA YAŞAYAN FUTBOLCULAR
                Birçok oyuncu futbolculuk hayatında iki takım formasını da giyme şansını buldu.

                Son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular şunlar:

                Raşit Çetiner, Güngör Tekin, Erdoğan Arıca, Engin Verel, Mehmet Oğuz, Erhan Önal, Arif Kocabıyık, İlyas Tüfekçi, Tanju Çolak, Semih Yuvakuran, Selçuk Yula, Hasan Vezir, Benhur Babaoğlu, Elvir Boliç, Sedat Balkanlı, Saffet Sancaklı, Ahmet Yıldırım, Sergen Yalçın, Emre Aşık, Fatih Akyel, Elvir Baliç, Haim Michael Revivo, Abdullah Ercan, Mehmet Yozgatlı, Stjepan Tomas, Servet Çetin, Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Kazım Kazım, Mehmet Topal, Burak Yılmaz, Olcan Adın, Serdar Aziz, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                ‘Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş tutuklandı
                Haberler Spor Galatasaray - Fenerbahçe CANLI ANLATIM İZLE
                    SON DAKİKA