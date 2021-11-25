FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte 2 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Olympiakos'a karşı forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Altay Bayındır ile Enner Valencia, takımdaki yerlerini alamayacak.

Takımla çalışmalara başlayan Luiz Gustavo'nun da kadroda yer alması beklenmiyor. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.

Sloven oyuncu Miha Zajc ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Zajc, üçüncü sarı kartını görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 9 Aralık'ta Eintracht Frankfurt ile yapılacak karşılaşmada oynayamayacak.

"ÜÇ PUAN ALMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Olympiakos maçı öncesi yaptığı açıklamada, kendi karakterlerini ortaya koymaları gerektiğini belirterek, "İki taraf için de üç puan almak çok önemli" dedi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında yarın akşam Olympiakos ile karşılaşacak. Mücadele öncesi maçın oynanacağı Georgios Karaiskakis Stadı'nda Teknik Direktör Vitor Pereira ile oyunculardan Dimitris Pelkas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, yarın zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "İki iyi takımın karşılaşması olacak. Olympiakos bu turnuvalarda tecrübeli bir takım. Uzun yıllar devamlı olarak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynadı. Büyük Avrupa ekiplerine karşı oynamaya alışkın bir takım. Onlarla oynadığımız son maçla ilgili yapmamız gereken düzeltmeler var. Özellikle gol yediğimizde kendi stadımızdaki gibi kontra atak şansları vermemeliyiz. Daha istikrarlı bir performans sergilemeliyiz. Kendi seviyemizde oynamalıyız. Kendi karakterimizi ortaya koymalıyız. Özgüvenli bir şekilde oynamalıyız. Yarın da bu şekilde olacak. Kafamızda 3 puanı almak var. İki taraf içinde üç puanı almak çok önemli. Çünkü gruptaki şans için belirleyici olacak. Umuyorum ki güzel bir maç olacaktır. Hiç şüphe yok ki yarın burada harika bir atmosfer olacak. Tekrardan buraya, su stadyuma dönmek güzel bir his" diye konuştu.