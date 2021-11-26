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    • 26.11.2021 07:29
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    • 26.11.2021 07:29
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    2022 FIFA Dünya Kupası play-off kura çekimleri saat kaçta? 26 Kasım play off kura çekimi hangi kanalda? Türkiye'nin play off rakibi kim?

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off kura çekimi hakkında bilgiler sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde araştırılıyor. A Milli Futbol Takımımızın yarı finaldeki rakibi yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Play- off kura çekimi, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde bugün gerçekleşiyor. Ay-yıldızlı ekibin muhtemel rakipleri arasında Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler bulunuyor. Peki, 2022 Dünya Kupası play-off kura çekimleri saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası play-off kura çekimleri hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Play-Off rakibi hangi takım? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2022 FIFA Dünya Kupası play-off kura çekimleri saat kaçta? Play off kıra çekimi hangi kanalda?

    2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off kura çekimi için geri sayım sona erdi. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kuraları bugün FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezinde çekilecek. Futbolseverler play off kura çekiminin yayın saati ve yayın kanalı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak istiyor. Peki, 2022 Dünya Kupası play-off kura çekimleri saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası play-off kura çekimleri hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

    DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Kura çekimi, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde TSİ 19.00'da gerçekleşecek. Kura çekimi TRTSPOR'dan canlı yayınlanacak.

    TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ...

    Ay-yıldızlı ekibin muhtemel rakipler arasında Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler bulunuyor.

        SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR!

        Kura çekiminde Türkiye'nin yanı sıra Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çekya ve Avusturya da seri başı olmayan takımlar olarak kuraya girecek.

        Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.

        Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.
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        Haberler Spor 2022 FIFA Dünya Kupası play-off kura çekimleri saat kaçta? 26 Kasım play off kura çekimi hangi kanalda? Türkiye'nin play off rakibi kim?
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