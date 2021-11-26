2022 FIFA Dünya Kupası play-off kura çekimleri saat kaçta? 26 Kasım play off kura çekimi hangi kanalda? Türkiye'nin play off rakibi kim?

2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off kura çekimi için geri sayım sona erdi. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kuraları bugün FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezinde çekilecek. Futbolseverler play off kura çekiminin yayın saati ve yayın kanalı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak istiyor. Peki, 2022 Dünya Kupası play-off kura çekimleri saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası play-off kura çekimleri hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...
DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kura çekimi, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde TSİ 19.00'da gerçekleşecek. Kura çekimi TRTSPOR'dan canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ...
Ay-yıldızlı ekibin muhtemel rakipler arasında Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler bulunuyor.