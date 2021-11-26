2022 FIFA Dünya Kupası play-off kura çekimleri saat kaçta? 26 Kasım play off kura çekimi hangi kanalda? Türkiye'nin play off rakibi kim?

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR!

Kura çekiminde Türkiye'nin yanı sıra Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çekya ve Avusturya da seri başı olmayan takımlar olarak kuraya girecek.

Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.