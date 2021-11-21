Dev derbi sonrası Burak Elmas'tan TFF kararı: Art niyetli hakem yönetimi vardı! Flaş Ali Koç sözleri...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
Galatasaray'ın golünü 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri ise 31. dakikada Mesut Özil ve 90+4. dakikada Miguel Crespo attı. Sarı-lacivertli takımda Marcel Tisserand 83. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.
BURAK ELMAS'TAN OLAY AÇIKLAMALAR
Nef Stadyumu'ndaki dev mücadelenin ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, maçın hakemi Halil Umut Meler'in kararlarını eleştirdi.
"ÇOK ÇOK ÇOK KÖTÜ VE ART NİYETLİ BİR HAKEM YÖNETİMİ VARDI"
"Bugün, Nef Stadyumu'nda, çok çok çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı. Bunu tahmin etmemize rağmen, iyi niyetliyiz ya, bir şans verelim dedik. Son derece art niyetli, takımımızı yavaşlatan, bize kart ve kartlar vermeye çalışan bir saha yönetimi vardı.
Çok direndim. Konuşmayalım, bu iş düzelsin, bu kirli zihniyet Türk sporuna hakim olmasın diye. Galatasaray'ın haklarını savunmaktan imtina etmeyeceğimizi de bilmenizi isterim.