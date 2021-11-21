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    • Spor
    • 21.11.2021 21:34
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    • 21.11.2021 21:55
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    Dev derbi sonrası Burak Elmas'tan TFF kararı: Art niyetli hakem yönetimi vardı! Flaş Ali Koç sözleri...

    Son dakika haberleri... Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Galasataray Başkanı Burak Elmas flaş açıklamalarda bulundu. "Bugün, Nef Stadyumu'nda, çok çok çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı." diyen Elmas, "TFF'den randevu isteyerek, yarın TFF'ye gideceğim. Bu toplantıda MHK başkanının olmasını ve Halil Umut Meler'in hakem raporunun da olmasını isteyeceğim. " dedi. Elmas ayrıca Ali Koç'a da serzenişte bulunduğunu söyledi.

    Burak Elmas’tan olay sözler!

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

    Galatasaray'ın golünü 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri ise 31. dakikada Mesut Özil ve 90+4. dakikada Miguel Crespo attı. Sarı-lacivertli takımda Marcel Tisserand 83. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.

    BURAK ELMAS'TAN OLAY AÇIKLAMALAR
    Nef Stadyumu'ndaki dev mücadelenin ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, maçın hakemi Halil Umut Meler'in kararlarını eleştirdi.

    "ÇOK ÇOK ÇOK KÖTÜ VE ART NİYETLİ BİR HAKEM YÖNETİMİ VARDI"
    "Bugün, Nef Stadyumu'nda, çok çok çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı. Bunu tahmin etmemize rağmen, iyi niyetliyiz ya, bir şans verelim dedik. Son derece art niyetli, takımımızı yavaşlatan, bize kart ve kartlar vermeye çalışan bir saha yönetimi vardı.

    Çok direndim. Konuşmayalım, bu iş düzelsin, bu kirli zihniyet Türk sporuna hakim olmasın diye. Galatasaray'ın haklarını savunmaktan imtina etmeyeceğimizi de bilmenizi isterim.

        "TFF'YE GİDECEĞİM"
        TFF'den randevu isteyerek, yarın TFF'ye gideceğim. Bu toplantıda MHK başkanının olmasını ve Halil Umut Meler'in hakem raporunun da olmasını isteyeceğim. Bazı kulüpler el altından bunu alıyor. Biz bunun açıklanmasını ve kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz. Hakem performansının nasıl değerlendirildiğini göreceğiz. Sadece hakemlerin değil, gözlemcilerin de. TFF üyeleriyle ilgili de bir uyarı yapmak istiyorum. Bugün gelen TFF yetkilisi, nasıl davranacağını bilmeyen bir yetkiliydi."

        "SERZENİŞİMİ ALİ KOÇ'A YAPTIM"
        "Fenerbahçe'nin galibiyetine bir gölge düşürmek istemiyorum onları iyi ağırlamak istedik. Ufak bir serzenişimi Ali Koç'a yaptım. Fenerbahçe'nin attığı golden sonra bizim yedek kulübemizin önüne gelmesi de bu ortama katkı yapmamıştır"
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        Burak Elmas’tan olay sözler!
        Haberler Spor Dev derbi sonrası Burak Elmas'tan TFF kararı: Art niyetli hakem yönetimi vardı! Flaş Ali Koç sözleri...
            SON DAKİKA