Dev derbi sonrası Burak Elmas'tan TFF kararı: Art niyetli hakem yönetimi vardı! Flaş Ali Koç sözleri...

"TFF'YE GİDECEĞİM"

TFF'den randevu isteyerek, yarın TFF'ye gideceğim. Bu toplantıda MHK başkanının olmasını ve Halil Umut Meler'in hakem raporunun da olmasını isteyeceğim. Bazı kulüpler el altından bunu alıyor. Biz bunun açıklanmasını ve kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz. Hakem performansının nasıl değerlendirildiğini göreceğiz. Sadece hakemlerin değil, gözlemcilerin de. TFF üyeleriyle ilgili de bir uyarı yapmak istiyorum. Bugün gelen TFF yetkilisi, nasıl davranacağını bilmeyen bir yetkiliydi."

"SERZENİŞİMİ ALİ KOÇ'A YAPTIM"

"Fenerbahçe'nin galibiyetine bir gölge düşürmek istemiyorum onları iyi ağırlamak istedik. Ufak bir serzenişimi Ali Koç'a yaptım. Fenerbahçe'nin attığı golden sonra bizim yedek kulübemizin önüne gelmesi de bu ortama katkı yapmamıştır"