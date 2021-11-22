Galatasaray Başkanı Burak Elmas, derbi sonrası zehir zemberek açıklamalar yaptı!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe derbisi sonrasında çarpıcı açıklamalara imza attı.

Elmas, "Öncelikle Fenerbahçe'yi galibiyetlerinden ötürü tebrik ederim. Nef Stadyumu'nda, çok çok çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı. Bunu tahmin etmemize rağmen, iyi niyetliyiz ya, bir şans verelim dedik. Son derece art niyetli, takımımızı yavaşlatan, bize kart ve kartlar vermeye çalışan bir saha yönetimi vardı" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın Başkanı, "Çok direndim. Konuşmayalım, bu iş düzelsin, bu kirli zihniyet Türk sporuna hakim olmasın diye. Galatasaray'ın haklarını savunmaktan imtina etmeyeceğimizi de bilmenizi isterim. TFF'den randevu isteyerek, yarın (bugün) TFF'ye gideceğim" dedi.

NASIL DAVRANACAĞINI BİLMİYOR

Elmas, "Bu toplantıda MHK başkanının olmasını ve Halil Umut Meler'in hakem raporunun da olmasını isteyeceğim. Bazı kulüpler el altından bunu alıyor. Biz bunun açıklanmasını ve kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz" diye konuştu. G.Saray'ın başkanı, "Hakem performansının nasıl değerlendirildiğini göreceğiz. Sadece hakemlerin değil, gözlemcilerin de. TFF üyeleriyle ilgili de bir uyarı yapmak istiyorum. Bugün gelen TFF yetkilisi, nasıl davranacağını bilmeyen bir yetkiliydi" diyerek sözlerini tamamladı.

DERBİDE 4 KRİTİK KARAR

Derbide hakemin vermiş olduğu dört karar çok konuşuldu.

İlk olarak Galatasaraylılar, Fenerbahçe'nin 30. dakikada Mesut Özil ile bulduğu gol öncesi İrfan Can'ın Kerem Aktürkoğlu'na faul yaptığı yönünde itirazlarda bulundu. Hakem Halil Umut Meler ise bu pozisyonda oyunu devam ettirdi. Fenerbahçe cephesi ise 36. dakikada Berisha'nın ortaladığı topa ceza sahasında hamle yapan Berkan'ın topla elle oynadığı gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu.

Fenerliler, Tisserand'ın 2. sarı kartının ağır olduğunu savunurken, G.Saraylılar da Diagne'nin iptal edilen golünün haksız olduğunu belirtti. 90+8'de ise Serdar'ın Berkan'a müdahalesi sonrası G.Saray cephesi penaltı bekledi.

