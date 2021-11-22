Beşiktaş'ta N'Sakala süresiz kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş Kulübü, Fabrice Nsakala'nın geçici süreyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Kongolu sol bek, Trabzonspor'un maçının ardından rakip futbolcuların paylaşımlarını beğenerek tepki toplamıştı.



Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice Nsakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır. Fabrice Nsakala bundan sonra çalışmalarını Futbol A Takımımızdan ayrı sürdürecektir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.