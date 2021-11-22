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    • Spor
    • 22.11.2021 13:54
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    • 22.11.2021 13:54
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    Beşiktaş'ta N'Sakala süresiz kadro dışı bırakıldı

    Beşiktaş Kulübü, Fabrice Nsakala'nın geçici süreyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Kongolu sol bek, Trabzonspor'un maçının ardından rakip futbolcuların paylaşımlarını beğenerek tepki toplamıştı.

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    Beşiktaş Kulübü, Fabrice Nsakala'nın geçici süreyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Kongolu sol bek, Trabzonspor'un maçının ardından rakip futbolcuların paylaşımlarını beğenerek tepki toplamıştı.


    Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice Nsakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır. Fabrice Nsakala bundan sonra çalışmalarını Futbol A Takımımızdan ayrı sürdürecektir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

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