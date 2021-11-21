Kötü giden süreçte problem neydi? Takvim.com.tr sordu Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira yanıtladı! Flaş Ferdi Kadıoğlu sözleri...

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan dev derbide Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
Galatasaray'ın golünü 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri ise 31. dakikada Mesut Özil ve 90+4. dakikada Miguel Crespo attı.
Sarı-lacivertli takımda Marcel Tisserand 83. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelede Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.
PEREIRA'DAN MAÇ SONU AÇIKLAMALAR
Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği Süper Lig'in 13'üncü hafta müsabakasının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
TAKVİM.COM.TR SORDU PEREİRA YANITLADI
Pereira'ya toplantıda Takvim.com.tr'den Osman Cengiz de sorular yöneltti. Pereira, Takvim.com.tr'nin, "Lig'de bir önceki milli araya lider olarak girdiniz ve 'Sakatlarım var ona rağmen ben liderim şampiyon olacağım' demiştiniz. Son milli araya liderin 10 puan gerisinde girdiniz. Bu süreçteki problem size göre neydi? 3'lü savunma mı yanlış oyuncu tercihleri mi? Ferdi Kadıoğlu ile ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Sahanın her yerinde oynuyor. Bugün de sağ bekte görev aldı. Ferdi ile ilgili düşünceleriniz neler? Özel olarak ilgileniyor musunuz?" sorularına çarpıcı yanıtlar verdi.
"HER MAÇI AYNI DEĞERLENDİRMEMEK GEREKİYOR"
"Her takımın kötü dönemleri olabilir" diyen tecrübeli teknik adam, "Trabzon'da oynadığımız maçta bir kişi eksik kaldık ve son dakikalarda penaltıdan yediğimiz golle yenildik. Sonrasında hafta içinde yorucu bir Avrupa maçı oynadık. Alanya maçında harika oynadık, 2 hatadan 2 gol yedik ve çok kaçırdık. Sonrasındaki Konya maçında erken bir gol yedik ve geriye düştük. Böyle durumlarda reaksiyon göstermek kolay değil. Dünyanın hiçbir takımında kolay değil. Konya'daki maça bakarken Gustavo ve Enner'i kaybettik. Her maçı aynı değerlendirmemek gerekiyor. Bu tarz durumlara girdiğinizde çalışmaya devam etmek gerekiyor. Sonrasında Antwerp maçını kazandık. Kayseri maçını kazanamamak bizi üzdü ama bugün kazandık. Mental ve duygusal olarak girdiğimiz bu dönem bizim için ağır bir darbe oldu. Biz her zaman birlik olarak kalmaya devam ettik ve bu kulüp için her zaman en iyisini istedik. İleriye bakmanız gerekiyor. Biz de bunu yaptık. Bugün sahada bir cevap verdiğimizi düşünüyorum." yanıtını verdi.
"FERDİ GELECEĞİ OLAN BİR FUTBOLCU"
Pereira, "Ferdi gerçekten çok zeki bir oyuncu. Atak anında ve defans anında takımlar farklı sistemlere dönüşebilirler. O yüzden oyuncuların birden fazla pozisyonda oynaması gerekiyor. Ferdi geleceği olan, zeki ve kaliteli bir futbolcu. Modern futbolun da bunu gerektirdiğini düşünüyorum." dedi.