A Milli Takımımız Cebelitarık'ı farklı mağlup ederek umutlarını son maça taşıdı

A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık'ı evinde 6-0 yendi...
11'de Kerem Aktürkoğlu, 4 oyuncuyu ekarte ettikten sonra yaptığı düzgün vuruşla Milliler'i öne geçirdi. 38'de Hali Dervişoğlu ceza sahası ön çizgisinden yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkarttı. 41'de yine Halil sahneye çıktı. Ayak içiyle yaptığı şık vuruşla skoru 3-0'a taşıdı. 45+4'te Caner'in kullandığı frikik üst direkten geri geldi. İlk yarı 3-0 üstünlüğümüzle tamamlandı...
54'te Kerim'in ortasına kale dibinde Çağlar dokunamadı. 65'te Rıdvan ortaladı stoperimiz Merih Demiral atı: 4-0... 77'de Kerem Aktürkoğlu kale önünde topu ağlarla buluşturamadı. Dakikalar 81'i gösterdiğinde 5. golü bulduk. Günün başarılı isimlerinden Rıdvan ortaladı, arka direkte oyuna sonradan giren Serdar Dursun tamamladı: 5-0... 84'te Orkun'un kullandığı kornerde Mert topu kafayla ağlara gönderdi: 6-0...