A Milli Takımımız Cebelitarık'ı farklı mağlup ederek umutlarını son maça taşıdı





Hollanda, Norveç'i yenerse grup lideri olacak. Hollanda'nın beraberliği, Türkiye'nin galibiyeti halinde ise genel averaja bakılacak. Hollanda, Norveç'i yenerse Türkiye, son maçta Karadağ'a 2 farkla yenilse bile grubu 2. biterecek ve play-off vizesi alacak. Norveç'in Hollanda ile berabere kalması halinde ise Milliler'e 2. sıra için 1 puan alması yeterli olacak.