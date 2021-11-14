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    A Milli Takımımız Cebelitarık'ı farklı mağlup ederek umutlarını son maça taşıdı

    Türkiye, Cebelitarık’ı Halil Dervişoğlu (2), Kerem, Merih, Serdar ve Mert ile yıktı. Grubunda ikinci sıraya çıktı. Ay-Yıldızlılar son maçında salı günü Karadağ ile mücadele ederken, Norveç’te Hollanda deplasmanına çıkacak

    Sonuna ’Katar’ Türkiyem

    A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık'ı evinde 6-0 yendi...



    11'de Kerem Aktürkoğlu, 4 oyuncuyu ekarte ettikten sonra yaptığı düzgün vuruşla Milliler'i öne geçirdi. 38'de Hali Dervişoğlu ceza sahası ön çizgisinden yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkarttı. 41'de yine Halil sahneye çıktı. Ayak içiyle yaptığı şık vuruşla skoru 3-0'a taşıdı. 45+4'te Caner'in kullandığı frikik üst direkten geri geldi. İlk yarı 3-0 üstünlüğümüzle tamamlandı...



    54'te Kerim'in ortasına kale dibinde Çağlar dokunamadı. 65'te Rıdvan ortaladı stoperimiz Merih Demiral atı: 4-0... 77'de Kerem Aktürkoğlu kale önünde topu ağlarla buluşturamadı. Dakikalar 81'i gösterdiğinde 5. golü bulduk. Günün başarılı isimlerinden Rıdvan ortaladı, arka direkte oyuna sonradan giren Serdar Dursun tamamladı: 5-0... 84'te Orkun'un kullandığı kornerde Mert topu kafayla ağlara gönderdi: 6-0...



        A Millilerimiz, bu sonuçla Norveç'i averajla altına aldı ve ikinci sıraya çıktı.



        Türkiye son maçında salı günü Karadağ deplasmanında galibiyet arayacak...



        Rakibimiz Norveç ise grubun güçlü ekiplerinden Hollanda'ya konuk olacak.



            CEBELİTARIK 22'DE 10 KİŞİ KALDI
            Cebelitarık, A Milli Takımımız ile oynadığı maçın 22. dakikasında 10 kişi kaldı. Olivero'nun Zeki Çelik'e yaptığı sert faul sonrası hakem VAR'dan gelen uyarı sonucu pozisyonu monitörden izledi. Ardından Ukraynalı hakem Serhi Boiko Cebelitarık'tan Olivero'ya kırmızı kart gösterdi.



            MİLLİLERE BÜYÜK DESTEK
            Cebelitarık maçına futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 10 binin üzerinde taraftar maçı takip etti. Ay-Yıldızlı taraftarlar, 90 dakika boyunca takımımıza büyük destek verdi.



            Cebelitarık, A Milli Takımımız ile oynadığı maçın 22. dakikasında 10 kişi kaldı. Olivero'nun Zeki Çelik'e yaptığı sert faul sonrası hakem VAR'dan gelen uyarı sonucu pozisyonu monitörden izledi. Ardından Ukraynalı hakem Serhi Boiko Cebelitarık'tan Olivero'ya kırmızı kart gösterdi.



                BARIŞ ALPER İLK MAÇINDA 11'DE
                A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Barış Alper Yılmaz'a 11'de şans verdi. Genç yıldız yaşanan sakatlıklar nedeniyle aday kadroya sonradan davet edilmişti.



                DÜNYA KUPASI'NA                 NASIL GİDERİZ?
                Norveç ve Hollanda'nın kayıpları sonrası Takım-ı mız için Katar yolunda birçok olasılık ortaya çıktı. Gruptaki son maçlarda, Norveç, Hollanda'yı mağlup eder, Milli Takımımız da Karadağ'ı yenip Norveç'e averajla üstünlük sağlarsa Türkiye direkt olarak Dünya Kupası vizesi alacak.



                Hollanda, Norveç'i yenerse grup lideri olacak. Hollanda'nın beraberliği, Türkiye'nin galibiyeti halinde ise genel averaja bakılacak. Hollanda, Norveç'i yenerse Türkiye, son maçta Karadağ'a 2 farkla yenilse bile grubu 2. biterecek ve play-off vizesi alacak. Norveç'in Hollanda ile berabere kalması halinde ise Milliler'e 2. sıra için 1 puan alması yeterli olacak.



                    YUSUF SARI VE TOLGA MİLLİ TAKIM'DA
                    Milli Takım'a iki oyuncu dahil edildi. Medipol Başakşehir'de forma giyen Tolga Ciğerci ile Trabzonspor'da oynayan Yusuf Sarı'nın aday kadroya çağrıldığı belirtildi. İki futbolcu da Cebelitarık maçı sonrasında milli takım kampına dahil olacak.
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                    Türk dünyasının kalbi AKM’de attı
                    Haberler Spor A Milli Takımımız Cebelitarık'ı farklı mağlup ederek umutlarını son maça taşıdı
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