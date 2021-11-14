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    • 15.11.2021 09:05
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    • 15.11.2021 09:06
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    Milli maç hangi kanalda? Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Elemeleri Türkiye final maçı canlı izleme kanalları!

    Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde son maçına çıkmaya hazırlanıyor. Cebelitarık maçında 6-0 galibiyet yakalayan Ay Yıldızlı takım son maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Heyecanlı maç öncesinde karşılaşmanın yayın tarihi, saati ve kanalı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Karadağ Türkiye maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Milli maç hangi kanalda? Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

    Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan son sürat devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cebelitarık galibiyeti ile puanını 18'e yükselten A Milli takım, Hollanda-Norveç maçından çıkacak sonuca göre grubu lider bile tamamlayabilir. Dünya Kupası Elemeleri 10. maçında Türkiye, Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Karadağ Türkiye maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Maçın heyacanına ortak olmak isteyen taraftarlar karşılaşmanın yayın tarihi, saati ve kanalı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Karadağ Türkiye maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler!

    KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

    Karadağ - Türkiye maçı 16 Kasım Salı günü saat 22:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

    ADAY KADRO

    Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu ilk kez A Milli Takım'a davet etti. Alman çalıştırıcının belirlediği 24 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

        Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat

        Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

        Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

        Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.
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        Haberler Spor Milli maç hangi kanalda? Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Elemeleri Türkiye final maçı canlı izleme kanalları!
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