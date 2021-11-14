Milli maç hangi kanalda? Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Elemeleri Türkiye final maçı canlı izleme kanalları!

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan son sürat devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cebelitarık galibiyeti ile puanını 18'e yükselten A Milli takım, Hollanda-Norveç maçından çıkacak sonuca göre grubu lider bile tamamlayabilir. Dünya Kupası Elemeleri 10. maçında Türkiye, Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Karadağ Türkiye maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Maçın heyacanına ortak olmak isteyen taraftarlar karşılaşmanın yayın tarihi, saati ve kanalı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Karadağ Türkiye maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler!
KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Karadağ - Türkiye maçı 16 Kasım Salı günü saat 22:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.
ADAY KADRO
Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu ilk kez A Milli Takım'a davet etti. Alman çalıştırıcının belirlediği 24 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor: