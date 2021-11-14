Milli maç hangi kanalda? Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Elemeleri Türkiye final maçı canlı izleme kanalları!

ADAY KADRO

Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu ilk kez A Milli Takım'a davet etti. Alman çalıştırıcının belirlediği 24 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor: