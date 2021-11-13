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    • Spor
    • 13.11.2021 18:38
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    • 13.11.2021 18:50
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    Türkiye - Cebelitarık maçı canlı izle

    A Milli Futbol Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubu 9. maçında sahasında Cebelitarık'ı konuk ediyor. Hakem Sergii Boiko yönetiminde Fatih terim Stadyumu'ndan oynanan mücadelede Millilerin hedefi mutlak galibiyet. Türkiye - Cebelitarık maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte kritik maça ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    Türkiye-Cebelitarık | CANLI

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık'ı sahasında ağırlıyor.

    Mücadeleyi takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.



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    TÜRKİYE - CEBELİTARIK İLK 11'LER

    Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Orkun, Kerem, Halil, Hakan, Barış Alper, Burak

    Cebelitarık: Coleing, Mouelhi, Chipolina, Annesley, Olivero, De Barr, Wiseman, Sergeant, Walker, Jolley, Valarino



    TÜRKİYE - CEBELİTARIK MAÇININ ADAY KADROSU AÇIKLANDI!

    Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu ilk kez A Milli Takım'a davet etti. Alman çalıştırıcının belirlediği 24 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

    Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat

    Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz



        Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

        Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman



        OZAN KABAK VE CENGİZ ÜNDER KADRODAN ÇIKARILDI

        A Milli futbolcu Ozan Kabak, viral enfeksiyon sebebiyle Cebelitarık ve Karadağ maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı.

        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; "İngiltere'nin Norwich City takımında forma giyen millî futbolcumuz Ozan Kabak, geçirmiş olduğu viral enfeksiyon sebebiyle A Millî Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı" denildi.

        TFF'den yapılan açıklamada, "Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edilmiş olup, bu sakatlığın futbolcunun Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giymesine engel olacağı belirlenmiştir" denildi.

        Galatasaray'da ve forma giyen Barış Alper Yılmaz, ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.

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