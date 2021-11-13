Stefan Kuntz'tan Cebelitarık maçı sonrası 'Karadağ' yorumu: Yine kazanmak zorundayız

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9'uncu hafta maçında A Milli Takım, kendi sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.
Mücadele sonrası A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz karşılaşmaya ilişkin açıklamalar yaptı.
"YİNE KAZANMAK ZORUNDAYIZ"
Takımın çok iyi bir hafta geçirdiğini söyleyen Stefan Kuntz, "Oyuncuların hepsi çok iyi bir hafta geçirdi. Burada vermiş olduğumuz karar şu oldu. Hangi takım olursa olsun kapı aralandığında orada olacaktık. Bugün takımım inanılmaz bir tutkuyla oynadı. Hep beraber bu sonucu elde edebilmek için taraftara ilk kıvılcımı biz sıçrattırmak istiyorduk. Diğer maçlardan çıkan sonuçlar bizim Karadağ maçında herhangi bir fark üretmeyecek. Yine kazanmak zorundayız. Takım içerisindeki değişiklikler olacak ve düzenimizi korumamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"ÇOK MEMNUN KALDIM"
Aynı şekilde devam edeceklerini ifade eden Alman teknik adam, "Bugün mümkün olduğu kadar çok sayıda gol atarsak yaptığımız işin anlamı olacaktı. Bunu gösterdiler. Yolun sonu değil bu, biz devam edeceğiz. Hangi takım olursa olsun onları zorlayacağız. Futbolcularla kararımız buydu ve bunu dışa vurdular. Takımımın mantalitesini görmüş oldum, böylece çok memnun kaldım" dedi.
"YUSUF'UN KULÜBÜNDE OYNAMASI ÖNEMLİ"
Lille forması giyen Yusuf Yazıcı ile ilgili gelen bir soruya da cevap veren Kuntz, "Bu noktadaki genel oyuncu seçim kriterlerimize çeşitli seçimler etki ediyor. Bir tarafta kendi kulüplerinde kaç dakika, hangi mevkide oynadığına, hangi oyuncuyla hangi taktikle oynuyor onlara bakıyoruz. Yusuf, Mart ayında bize yardımcı olmak istiyorsa o zaman kulübünde oynaması önemli. Bu yüzdende bu vakti kullanıp Lille'de daha çok oynamaya çaba gösterirse onu öyle bir durumda kabul ederiz" ifadelerini kullandı.