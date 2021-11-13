Stefan Kuntz'tan Cebelitarık maçı sonrası 'Karadağ' yorumu: Yine kazanmak zorundayız

"KAZANMAK İÇİN SEÇECEĞİMİZ KADROYU TESPİT EDECEĞİZ"

Şu ana kadar 4 kez Türkçe dersi alabildiğini ifade eden Kuntz, sözlerini şöyle noktaladı:



"Ben seninle konuşmak istiyorum yemekten sonra.' En azından oyunculara bunu söyleyebiliyorum. Türkçe söylemeyi başardım bunları. Şu ana kadar 4 Türkçe dersi alabildim. Eskiden oyunculuk zamanımda çok iyi bir öğrenci değildim. Aslında takımda olan değişikliklerin olup olmadığını siz daha iyi değerlendirirsiniz. Siz daha iyi tanıyorsunuz. Bu soruyu sizin cevaplandırmanız daha uygun olacaktır. Takıma baktığımda ekip ruhu oluşuyor takım birbirine yaklaşıyor. Elbette basit hatalar yapıyoruz. Başka maçlarda bize daha büyük ceza kesilecektir. Çok tutkulu oynuyoruz. Her gün çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Sonuçtan memnunum ama yolumuzun daha başındayız. Bu maçı analiz edeceğiz yarın ve elimdeki oyunculara bakacağım. Oyuncuların tepkilerini göreceğiz. Sonra birlikte maç planımızı yapacağız. Bazı planlarda değişiklikler yaptık. Bazı oyuncuları erken çıkardık, bazılarını dahil etmedik. Karadağ maçında bazı değişiklikler yapma imkanımız olacak. Orada kazanmak için seçeceğimiz kadroyu tespit edeceğiz"