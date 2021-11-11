Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Mesut Özil'e rest çekmişti! İşte Özil'in bardağı taşıran ticari kaygıları

Ligde henüz 12 hafta geçmesine rağmen üst üste alınan başarısız sonuçlar Fenerbahçe'de kaos ortamı yaşanmasına neden oldu. Lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kalan sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 maç sonunda sadece 5 puan toplayabildi.
Kötü gidişin ardından taraftarlar teknik direktör Vitor Pereira ve Başkan Ali Koç'u protesto ederek istifaya davet etti. Özellikle 4 yıllık başkanlık döneminde sportif açıdan başarısız olan, yaptığı transferler ve harcamalarıyla da eleştiri oklarının hedefi olan Başkan Ali Koç'a sarı-lacivertli camiada tepki arttı. Başkan Ali Koç ise bugün FB TV'de katıldığı programda eleştirilere yanıt verdi ve Pereira ile Mesut Özil arasında yaşanan gerginlikle ilgili gündemi sarsan açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, Mesut'un daha çok oynamak istediğini söylerken; yıldız ismin ticari yatırımları nedeniyle saha için konsantrasyonunu sağlayamadığını iddia etti. İşte Ali Koç'un Mesut Özil hakkındaki sözleri:
"VAN PERSIE ALGISI"
"Evet Mesut Özil haklı olarak daha sık oynamak istiyor. Hocamız Mesut'un neler yapabileceğini biliyor. Pereira'nın Mesut'a karşı bir önyargısı yok. Mesut, aşık olduğu ülkesine döndü. Dünyayı kendisine ispat etmek istiyor. Mesut'u burada herkes çok seviyor. Mesut daha sık oynamak istiyor; oynamaya aç. Mesut'un kabiliyetlerini tartışmaya gerek yok. Hocamızın da ona karşı bir önyargısı yok. Sezon başından beri bir Robin van Persie algısı yaratılmaya çalışılıyor.
"TİCARİ İŞLERİ BIRAKMALI"
Mesut aşık olduğu ülkesine, taptığı takımına döndü. İyi olmasını şampiyonluk kadar istiyorum. Artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı. Mesut Özil oynamadığı için mutsuz. Zaman zaman dile getiriyor. Hoca elindeki kadroyu, sadece Mesut değil, hepsini bu maratonda nasıl kullanabilir konusunu gözden geçirmeli. Talihsiz sakatlıklar yaşadık. Şans hiç yanımızda olmadı."