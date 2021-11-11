Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Mesut Özil'e rest çekmişti! İşte Özil'in bardağı taşıran ticari kaygıları

Ligde henüz 12 hafta geçmesine rağmen üst üste alınan başarısız sonuçlar Fenerbahçe'de kaos ortamı yaşanmasına neden oldu. Lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kalan sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 maç sonunda sadece 5 puan toplayabildi.

Kötü gidişin ardından taraftarlar teknik direktör Vitor Pereira ve Başkan Ali Koç'u protesto ederek istifaya davet etti. Özellikle 4 yıllık başkanlık döneminde sportif açıdan başarısız olan, yaptığı transferler ve harcamalarıyla da eleştiri oklarının hedefi olan Başkan Ali Koç'a sarı-lacivertli camiada tepki arttı. Başkan Ali Koç ise bugün FB TV'de katıldığı programda eleştirilere yanıt verdi ve Pereira ile Mesut Özil arasında yaşanan gerginlikle ilgili gündemi sarsan açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, Mesut'un daha çok oynamak istediğini söylerken; yıldız ismin ticari yatırımları nedeniyle saha için konsantrasyonunu sağlayamadığını iddia etti. İşte Ali Koç'un Mesut Özil hakkındaki sözleri: