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    • Spor
    • 11.11.2021 16:06
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    • 11.11.2021 16:19
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    SON DAKİKA! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş açıklamalar! İstifa edecek mi?

    SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabilen Fenerbahçe'de taraftarlar tarafından istifaya davet edilen Başkan Ali Koç, FB TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulunuyor... Ali Koç açıklamalarının başında bazı transferlerin elde olmayan sebeplerle son dakikaya kaldığını söyledi. Koç, "Fenerbahçe'nin kadrosu bana göre Süper Lig'in en iyi kadrosu" yorumunda bulundu.

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    Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabilen Fenerbahçe'de taraftarlar tarafından istifaya davet edilen Başkan Ali Koç, FB TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulunuyor...

    İşte Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar
    Çok uzun tutmayacağız. İlerleyen günlerde birazcık daha kapsamlı buluşmaya ihtiyacımız olabilir. Diğer basın mensuplarına da açabiliriz. Son günlerde yaşananları değerlendirmekte fayda var. Güzel bir yaz kampı geçirdik. Bazı transferlerimiz, elimizde olmayan sebeplerle gecikti.

    'KAĞIT ÜSTÜNDE İYİ BİR KADROMUZ VAR'
    Takım kurmaya çalışırken FFP gibi elimizde olmayan sebeplere, manevra alanımızı daraltan nedenlere rağmen en iyi kadroyu kurduk. Kağıt üzerinde Fenerbahçe kadrosu bize göre en iyisi. Yakalanan havanın ne kadar iyi olduğu, kötü günlerde test edilir.

        'ÇOK BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLERE GEREK YOK'
        İlk 7 haftanın ardından başlayan düşüş nedeniyle camiamızda 'acaba yine mi boş geçeceğiz' tedirginliği yaşandı. Biz nasıl 4 hafta evvel bambaşka bir noktadaysak yine oralara döneceğiz. Alınabilecek 78 puan var. Yönetim Kurulu olarak daha fazla mesai vereceğiz. Çok büyük değişikliklere gitmemiz gereken bir durum yok. Dört haftada bu duruma geldiysek dört haftada daha farklı olabiliriz.

        Anlamsız bir paniğe girdik. Daha sezonun çok başındayız, kaybedilmiş bir şey yok. Camia ümidini asla kaybetmesin. Böyle devam edersek camia olarak bindiğimiz dalı keseriz.

        VİTOR PEREİRA AÇIKLAMASI
        Bir kere burası Fenerbahçe! Fenerbahçe'de başkansan teknik direktörsen diğer camialara göre kredin çok daha azdır. Son yıllarda geldiğimiz nokta bu. Rakibin hocası bir sorgulanıyorsa Fenerbahçe hocası iki sorgulanır. Vitor Pereira, ilk günden hedef tahtasına konmuştu. Kendisi yabancı bir hoca olduğu için tahammül yok. Türk bir hoca olduğunda 'sabır gerekiyor' denir.

        YOLA DEVAM KARARI
        Vitor Pereira birinci gün daha hedef tahtasına konuldu. Türk hocaya 5-6 haftada 'Sabır' derler. Pereira hem yabancı, hem de Fenerbahçe'nin hocası olması nedeniyle esneklik, kredi az. Pereira buraya para için gelmedi. Çin'de kazandığı paraları akıl edemezsiniz. Hikayeyi bitirmeye geldi. Kendisini getirerek doğru yaptığımızı düşünüyorum.

        'TAZMİNAT MADDESİ YOK'
        Adam buraya hikayeyi tamamlamaya geldi. Hocaya da söyledim, 'Yeni birini ararsam, ilk senin haberin olur' dedim. Arkadan hoca aramak tarzım değil. B planı olmalıdır ama B planına gerek yok. Galatasaray 'ı yeneceğiz. Ters sonuçta bile ayrılma olmayacak. Vitor Pereira, görevinin başındadır. Galatasaray maçının sonucu ne olursa olsun görevinin başında olacak. Sözleşmesinde bir tazminat maddesi yok.

        Ayrıntılar geliyor...

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        Haberler Spor SON DAKİKA! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş açıklamalar! İstifa edecek mi?
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