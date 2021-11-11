SON DAKİKA! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş açıklamalar! İstifa edecek mi?

'ÇOK BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLERE GEREK YOK'

İlk 7 haftanın ardından başlayan düşüş nedeniyle camiamızda 'acaba yine mi boş geçeceğiz' tedirginliği yaşandı. Biz nasıl 4 hafta evvel bambaşka bir noktadaysak yine oralara döneceğiz. Alınabilecek 78 puan var. Yönetim Kurulu olarak daha fazla mesai vereceğiz. Çok büyük değişikliklere gitmemiz gereken bir durum yok. Dört haftada bu duruma geldiysek dört haftada daha farklı olabiliriz.

Anlamsız bir paniğe girdik. Daha sezonun çok başındayız, kaybedilmiş bir şey yok. Camia ümidini asla kaybetmesin. Böyle devam edersek camia olarak bindiğimiz dalı keseriz.