SON DAKİKA! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş açıklamalar! İstifa edecek mi?

Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabilen Fenerbahçe'de taraftarlar tarafından istifaya davet edilen Başkan Ali Koç, FB TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulunuyor...
İşte Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar
Çok uzun tutmayacağız. İlerleyen günlerde birazcık daha kapsamlı buluşmaya ihtiyacımız olabilir. Diğer basın mensuplarına da açabiliriz. Son günlerde yaşananları değerlendirmekte fayda var. Güzel bir yaz kampı geçirdik. Bazı transferlerimiz, elimizde olmayan sebeplerle gecikti.
'KAĞIT ÜSTÜNDE İYİ BİR KADROMUZ VAR'
Takım kurmaya çalışırken FFP gibi elimizde olmayan sebeplere, manevra alanımızı daraltan nedenlere rağmen en iyi kadroyu kurduk. Kağıt üzerinde Fenerbahçe kadrosu bize göre en iyisi. Yakalanan havanın ne kadar iyi olduğu, kötü günlerde test edilir.