Fenerbahçe'de 'Mesut Özil' krizi! "Kaybetmek kadar kolay bir şey yok"

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup Fenerbahçe'de son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Mesut Özil karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. İkinci yarının başında kenarda ısınmaya başlayan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu, oyuna alınmayınca yeleğini Vitor Pereira'nın yanına attı.
11'DE OLMADIĞINI ÖĞRENDİ
Gribal enfeksiyon sebebiyle Olympiakos maçında forma giyemeyen Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil dün yedek soyundu. Yoğun tedavi programı sonrası Kasımpaşa maçına yetiştirilen tecrübeli futbolcu, maç sabahı 11'de olmadığını öğrendi.
40 DAKİKA KENARDA ISINDI YELEĞİ PEREIRA'NIN ÖNÜNE ATTI
Kenarda forma bekleyen tecrübeli oyuncu, ikinci yarıda ısınmaya başladı. 40 dakika kenarda ısınan 32 yaşındaki futbolcu, oyuna alınmayınca elindeki yeleği Pereira'nın yanından geçerken yere attı.