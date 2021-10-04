Fenerbahçe'de 'Mesut Özil' krizi! "Kaybetmek kadar kolay bir şey yok"



KAYBETMEK KOLAY

Konuyu köşesine taşıyan TAKVİM yazarı Oktay Derelioğlu, yazısında, "Kaybetmek kadar kolay bir şey yok. Kaldı ki orta saha rotasonunda topu ayağıda tutmak istiyorsan Mesut gibi oyunculara ihtiyacın var." ifadelerine yer verdi.



Derelioğlu yazısında şu ifadelere yer verdi;

Fenerbahçe'de bence büyük bir sorun var... O da Mesut Özil sıkıntısı...



Mesut geçtiğimiz maçlarda sakattı gripte derken Kasımpaşa maçında da kendini yedek kulübesinde buldu.