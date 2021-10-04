Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.10.2021 09:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.10.2021 09:23
    ABONE OL

    Fenerbahçe'de 'Mesut Özil' krizi! "Kaybetmek kadar kolay bir şey yok"

    Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup Fenerbahçe'de son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Mesut Özil karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Oyuna alınmayınca Pereira'ya tepki gösteren Özil, hocasının yanından geçerken yeleğini yere attı. Takvim.com.tr Özil'in Pereira ile yaşayacağı muhtemel sorunları sezon öncesi yapılan hazırlık maçları öncesi manşetine taşımıştı.

    Fenerbahçe’de ’Mesut Özil’ krizi!

    Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup Fenerbahçe'de son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Mesut Özil karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. İkinci yarının başında kenarda ısınmaya başlayan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu, oyuna alınmayınca yeleğini Vitor Pereira'nın yanına attı.

    11'DE OLMADIĞINI ÖĞRENDİ
    Gribal enfeksiyon sebebiyle Olympiakos maçında forma giyemeyen Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil dün yedek soyundu. Yoğun tedavi programı sonrası Kasımpaşa maçına yetiştirilen tecrübeli futbolcu, maç sabahı 11'de olmadığını öğrendi.




    40 DAKİKA KENARDA ISINDI YELEĞİ PEREIRA'NIN ÖNÜNE ATTI
    Kenarda forma bekleyen tecrübeli oyuncu, ikinci yarıda ısınmaya başladı. 40 dakika kenarda ısınan 32 yaşındaki futbolcu, oyuna alınmayınca elindeki yeleği Pereira'nın yanından geçerken yere attı.



        OYUNA ALINMAYINCA TRİBÜNE ÇIKTI
        Tribüne çıkan ve moralinin bozuk olduğu yüzünden belli olan Mesut'u takım arkadaşları teselli etti.


        TAKVİM YAZMIŞTI
        Takvim.com.tr Özil'in Pereira ile yaşayacağı muhtemel sorunları sezon öncesi yapılan hazırlık maçları öncesi manşetine taşımıştı. Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları, "Pereira şimdi de gözüne Mesut Özil'i mi kestirdi? Van Persie'ye de böyle davranmıştı. İnşallah Mesut ile sorun yaşamaz" yorumları yapmıştı.


        KAYBETMEK KOLAY
        Konuyu köşesine taşıyan TAKVİM yazarı Oktay Derelioğlu, yazısında, "Kaybetmek kadar kolay bir şey yok. Kaldı ki orta saha rotasonunda topu ayağıda tutmak istiyorsan Mesut gibi oyunculara ihtiyacın var." ifadelerine yer verdi.

        Derelioğlu yazısında şu ifadelere yer verdi;

        Fenerbahçe'de bence büyük bir sorun var... O da Mesut Özil sıkıntısı...

        Mesut geçtiğimiz maçlarda sakattı gripte derken Kasımpaşa maçında da kendini yedek kulübesinde buldu.



        Uzun süre kenarda ısıtıldıktan sonra oyuna alınmayınca da sinirlenerek üzerindeki yeleği kenara attı.

        Mesut gibi yıldızları kazanmak lazım.

        Kaybetmek kadar kolay bir şey yok.


            Kaldı ki orta saha rotasonunda topu ayağıda tutmak istiyorsan Mesut gibi oyunculara ihtiyacın var.

            Fenerbahçe sonuçta milli araya zirvede giriyor...

            Ancak Fenerbahçe Yönetimi'nin Pereira ile görüşüp Mesut Özil sıkıntısını gidermesi gerekiyor.



            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İstanbul polisine yeni yerleşke! İşte ilk görüntüler...
            Haberler Spor Fenerbahçe'de 'Mesut Özil' krizi! "Kaybetmek kadar kolay bir şey yok"
                SON DAKİKA