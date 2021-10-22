Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.10.2021 19:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.10.2021 19:54
    ABONE OL

    Su tekmeleyip küfürler savuran Mesut Özil açıklama yaptı: Bu görüntüleri vermemeliydim

    Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Antwerp maçında oyundan alınınca deliye dönmüştü. 67'inci dakikada oyundan çıkan Mesut Özil suları tekmeleyip küfürler savurmuştu. Olaylı maç sonraı açıklamada yapan Özil, "Sevgili Fenerbahçeliler. Dün akşam oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. Fenerbahçe için savaşmaya devam!" dedi.

    Mesut Özil açıklama yaptı

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Antwerp'i ağırlayan Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi yaşandı. Maça ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu, ikinci yarının 66. dakikasında oyundan alınınca sinirlerine hakim olamadı.

    DELİYE DÖNDÜ

    Karşılaşmanın 2-2 devam ettiği sırada ağır hareketlerle saha kenarına gelen ve küfürler savuran Özil, yedek kulübesi önüne geldiğinde adeta çılgına döndü.

    OLAYLI MAÇ

    Yedek kulübesindeki su şişelerini tekmeleyen ve sinirli hareketleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Özil, formasını çıkartıp havaya fırlattı. Özil'in daha önce de kendisini birçok kez oyundan çıkartan Teknik Direktör Vitor Pereira ile arasında sorun olduğu iddia edilmişti.

    33 yaşındaki Mesut Özil, Antwerp maçında sahada kaldığı 66 dakika boyunca 17 pas yaparken hiç şut çekemedi. Sadece 1 kez rakip çalımlayan Özil, sarı lacivertlilerin en az pas yapan oyuncularından biri oldu.

        "SAVAŞMAYA DEVAM"

        Mesut Özil, yaşanan olay sonrası açıklama yaptı. Özil, "Sevgili Fenerbahçeliler. Dün akşam oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. Fenerbahçe için savaşmaya devam!" dedi.

        SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI
        Mesut Özil, oyundan alındıktan sonra kulübenin önüne geldi ve Pereira'nın gözü önünde su şişesine tekme attı.

        Sonrasında ise formasını havaya fırlattı. Mesut Özil'in tepkisi sosyal medyadaki taraftarları da ikiye böldü. Kimi onu desteklerken kimisi de oyunu nedeniyle eleştirdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye’nin konuştuğu cinayette tahliye çıktı
        Haberler Spor Su tekmeleyip küfürler savuran Mesut Özil açıklama yaptı: Bu görüntüleri vermemeliydim
            SON DAKİKA