Trabzonspor'dan Uğur Çiftçi çıkarması! Rıza Çalımbay teklifi duyurdu

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, önemli açıklamalarda bulundu. Ajansspor'un haberine göre Sivasspor'un durumuna değinen başarılı teknik adam, Trabzonspor'un Sivassporlu bir ismin peşinde olduğunu da açıkladı.
İşte Rıza Çalımbay'ın açıklamalarından öne çıkanlar
12 hafta itibariyle geldiğimiz nokta tatmin edici değil. Avrupa Kupaları'nda oynamış olmamız sorun yaşatıyor. Ama bir galibiyet serisi alırsak, istediğimiz noktaya geliriz. En çok berabere kalan takımız. Kötü oynamıyoruz. Geçen sezon da böyle başlamıştık.
Düzelteceğiz. İki sezon arka arkaya Avrupa Kupaları'na giden bir takımız. Bence başarılıyız. Panik yapmadan ilerlemeliyiz. Bu anlamda taraftarın, kulübün tüm unsurlarının desteği çok önemli. Bu desteği görüyoruz. Biz toparlanıp, ligin sonunu çok iyi biçimde getiririz.