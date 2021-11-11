Trabzonspor'dan Uğur Çiftçi çıkarması! Rıza Çalımbay teklifi duyurdu

SEYİRCİ ÖNEMLİ BİR FAKTÖR

Bundan sonra taraftar olacak. Büyük takımlar 30 bin, 40 bin kişiye oynuyor. Bu da tabii ki işi zorlaştırıyor. Pandemiden dolayı büyük takımların seyircisiz oynaması bizim için avantajdı. Giresunspor maçını 1000 kişiye oynadık. Hâkem iyi maç yönetmedi. Ama bunlar var. Büyük takımlar bile büyük düşüşler yaşıyor.