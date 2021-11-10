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    • 10.11.2021 13:52
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    • 10.11.2021 14:16
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    Son dakika! UEFA, taraftarının yaktığı meşaleler nedeniyle Galatasaray'a ceza verdi

    Gelen son dakika haberine göre, Marsilya deplasmanında Galatasaray taraftarının yaktığı meşaleler nedeniyle kulübe para cezası verildi. 50 bin €'luk cezanın dışında Galatasaray, sıradaki iki deplasman maçında bilet satamayacak.

    UEFA’dan Galatasaray’a ceza

    Marsilya ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında yanan meşaleler nedeniyle, Galatasaray'a 50 bin Euro ceza verildi. Galatasaray taraftarı bir sonraki deplasman maçında bilet satamayacak.

    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. haftasında deplasmanda Marsilya ile oynadığı maçta tribün olayları yaşanmış ve mücadele birkaç kez durmuştu.

    UEFA, yaşanan olayların ardından aldığı kararları açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübe Avrupa'da 2 deplasman maçını seyircisiz oynama cezası verildi. Ayrıca sarı-kırmızılı kulübe 50 bin Euro para cezası verildi.
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        Haberler Spor Son dakika! UEFA, taraftarının yaktığı meşaleler nedeniyle Galatasaray'a ceza verdi
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