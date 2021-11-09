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    Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş 1.5 milyarlık transfer yaptı! Trabzonspor’dan 29 puan fark yedi

    Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu sezon 55 resmi maçta sadece 25 galibiyet elde etti. Harcanan milyon Euro’lara rağmen Trabzonspor saha içinde ve dışında futbol dersi verdi.

    ONUR ÖZKAN
    3 büyük fiyasko
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    Üç büyükler sezon başında yine büyük hedeflerle yola çıktı.

    Toplam 15.3 milyarlık borca rağmen yine transfer şov yapıldı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş tam 27 yeni ismi kadrosuna kattı.

    DEV FATURA: 136 MİLYON EURO


        Toplam 136 milyon Euro'luk (Yaklaşık 1.5 milyar lira) mali yükün altına imza atıldı. Buna rağmen Trabzonspor müthiş bir performansla 3 büyüklere toplam 29 puan fark attı.

        YARISINI BİLE KAZANAMADILAR


        Üç büyükler bu sezon toplam 55 resmi maça çıkarken, bunların yarısında bile kazanamadı. G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın toplam galibiyet sayısı sadece 25'te kaldı.

            "BU İŞ BÖYLE YAPILIR" MESAJI


            Buna karşın 17 yenilgi ve 13 beraberlik yaşandı. Çok daha az bir bütçe ile yola çıkan Trabzon ise hem saha içinde hem de saha dışında rakiplerine "Bu iş böyle yapılır" mesajı yolladı.
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            Haberler Spor Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş 1.5 milyarlık transfer yaptı! Trabzonspor’dan 29 puan fark yedi
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