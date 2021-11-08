Galatasaray'ın listesindeki isim itiraf etti! "Teklif aldım"

"TEKLİF VARDI"

Dieng, konuşmasında "Geçen yaz [Galatasaray'dan] bir teklif vardı ama müzakerelerin nasıl ilerlediğini bilmiyorum. Ayrıntılara dair bilgim yok. Şu anda tek bildiğim şey Al Ahly kulübü oyuncusu olduğum ve kıtanın en iyi takımında oynadığım için mutluyum. Burada oynamak kolay değil." dedi.