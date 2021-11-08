Galatasaray'ın listesindeki isim itiraf etti! "Teklif aldım"
SON DAKİKA GALATASARAT HABERLERİ | Süper Lig'de Karagümrük beraberliği ile şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray'da gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılı ekipte orta saha arayışları devam ederken, transfer listesinde olan Aliou Dieng flaş açıklamalarda bulundu.
Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda ön libero mevkini Aliou Dieng ile doldurmak istiyordu ancak bu operasyon bir sonuca varmamıştı.
Dieng, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Galatasaray'ın kendisine bir transfer teklifini doğrduladı ancak detaylara dair bilgisinin olmadığını söyledi.
"TEKLİF VARDI"
Dieng, konuşmasında "Geçen yaz [Galatasaray'dan] bir teklif vardı ama müzakerelerin nasıl ilerlediğini bilmiyorum. Ayrıntılara dair bilgim yok. Şu anda tek bildiğim şey Al Ahly kulübü oyuncusu olduğum ve kıtanın en iyi takımında oynadığım için mutluyum. Burada oynamak kolay değil." dedi.
Fotomac.com.tr'nin haberine göre Aliou Dieng, bu sezon toplamda 4 karşılaşmada forma giyerken 1 gol üretti. Öte yandan yıldız isim Mali milli takımı ile 18 maçta 1 kez rakip fileleri sarstı.