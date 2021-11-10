Galatasaray’dan Beka Beka bombası! Yönetim harekete geçti





TERİM YÖNETİCİLERLE GÖRÜŞTÜ

Teknik direktör Fatih Terim'in yönetimle yaptığı görüşmede genç yıldızın ismini verdiği ve harekete geçildiği belirlendi. Ancak Lokomotiv Moskova'nın Beka Beka'nın fiyatını 10 milyon Euro olarak belirlediği gelen bilgiler arasında.