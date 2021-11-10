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    Galatasaray’dan Beka Beka bombası! Yönetim harekete geçti

    Terim istedi, yönetim harekete geçti. Cimbom, Lokomotiv maçlarında dikkatleri çeken Fransız yıldızı listesine ekledi. Ruslar fiyatı 10 milyon Euro olarak belirledi...

    Galatasaray’dan Beka Beka bombası!
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    Devre arasında orta alana takviye yapmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılılar, Lokomotiv Moskova formasını giyen Alexis Adelin Beka Beka'yı gündemine aldı. 20 yaşındaki Fransız yıldız, UEFA Avrupa Ligi'nde Rus kulübüne karşı oynanan iki maçta da dikkatleri çekmişti. Beka Beka herkesi kendine hayran bırakmıştı.



    TERİM YÖNETİCİLERLE GÖRÜŞTÜ
    Teknik direktör Fatih Terim'in yönetimle yaptığı görüşmede genç yıldızın ismini verdiği ve harekete geçildiği belirlendi. Ancak Lokomotiv Moskova'nın Beka Beka'nın fiyatını 10 milyon Euro olarak belirlediği gelen bilgiler arasında.



    6 MİLYON EURO'YA TRANSFER ETTİLER
    Rus kulübü bu sezon başında yıldız futbolcuyu Fransız ekibi Caen'den transfer etti ve 6 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. 5 yıllık sözleşmesi bulunan Beka Beka'yla Galatasaray'ın dışında 4-5 kulübün daha yakından ilgilendiği öğrenildi.



        ASSUNÇAO KESİN GÖNDERİLİYOR
        Güçlü fiziğinin yanı sıra yüksek tekniğiyle de dikkatleri üzerine çeken Beka Beka, Galatasaray'ın orta alandaki sorunlarını bitirecek bir isim olarak gösteriliyor. Yönetim devre arası Assunçao'yu gönderip yeni bir 6 numara alacak.

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