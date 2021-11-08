Fenerli taraftarlar Kayseri maçında Ali Koç’u bir kez daha istifaya çağırdı

Fenerbahçe taraftarı 2-0'dan 2-2'ye dönen Kayserspor maçı sonrası Başkan Ali Koç'u bir kez daha istifaya davet etti. Alanyaspor ve Konyaspor yenilgileri sonrası da Koç'u istifaya çağıran taraftarlar, bu kez tepkinin dozunu daha da yükseltti. Ali Koç ve yönetimi aleyhine uzun süre tezahürat gerçekleştirdi.

SERDAR DURSUN GİRDİ, TEPKİLER ARTTI

Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un 2. yarıda oyuna 'kurtarıcı' olarak girmesinin ardından ise eleştiriler tavan yaptı. Koç'un vizyonunu topa tutan taraftarlar, "Serdar Dursun, Ali Koç gitsin" şeklinde imalı tweetler attı.

VİTOR PEREİRA'YI DA AL GİT ALİ KOÇ!

Kadıköy'de tepkiler Başkan Ali Koç ile sınırlı değildi. Sarı-Lacivertli taraftarlar, takımın teknik direktörü Vitor Pereira'ya da sert sözlerle yüklendi. Ali Koç'a, "Vitor Pereira'yı da al ve bir an önce git" şeklinde seslenildi.

STAT DIŞINDA BİNLERCE TARAFTAR PROTESTO ETTİ

Kayseri maçı sonrası tepkiler tribün ile sınırlı kalmadı. Fenerbahçeli taraftarlar, stat dışında büyük kalabalıklar halinde başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.