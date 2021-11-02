Aziz Yıldırım 69'ncu yaş gününü kutladı! Aykut Kocaman sürprizi

Başkanlığa 1998 yılında seçildiği dönem ile 20 yıl sonrası arasında kulüpte büyük farklılıklar oluşturduklarını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar bunlar hiçbir tane ağaç diktiler mi. Kulübün oraya bekçi kulübesi yaptılar, bunun dışında başka bir şey yok. Bu 16 bin üye Ali Koç'u niye seçti, ben anlamadım. 16 bin kişi beyaz atlı prens olarak gördü seni. Gelecek pamuk prensesi alıp uçuracaksın. Fenerbahçe tarihinde iki defa futbol takımı küme düşüyordu. Biz, Ali Şen zamanında 1980'lerde averajla kümede kaldık. Bundan 3 sene önce son 3-4 maça kala küme düşmekten kurtulduk. Altıncı mı yedinci mi olundu ne. Bu senede 3'üncü olduk. Ali Koç şunu bilmeli Fenerbahçe taraftarı ve Fenerbahçeliler bundan başarılı bir futbol takımı ve spor kulübü bekliyor. 'Ben şampiyonluk sözü vermedim' diyor. Fenerbahçe Başkanı olan, yönetimde olan herkes şampiyonluk sözü vermeye mecburdur. Biz şampiyon olamazsak başarılı değilizdir."

"HAPİS Mİ YATTIN?"

Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'un göreve geldiğinden itibaren büyük maddi zorluklar yaşamasından dert yanmasına tepki gösterdi.

Ülker Stadı'nı bankadan borç alarak yaptıklarını anlatan Yıldırım, "Fenerbahçe'nin varlıklarının farkında değiller çünkü gidip gezmediler ama hep bir bahaneleri var. 'Biz enkaz aldık' diyorlar. Ali Şen'den ben başkanlığı aldığım zaman 1998'de gazetede 'borç 5.5 trilyon' yazıyordu. Biz buradan geldik buralara. Seçildi diyor ki; 'ben bu 3 senede çok sıkıntılar çektim'. Hapis mi yattın? Pandemi de 1 hafta evden çıkmadın. Ali Koç'un bir sıkıntısı var. Aziz Yıldırım ve arkadaşlarından rahatsız oluyor. Biz kaybettiğimiz için kenara çekildik. Biz aday olduk seçilemedik. Seçilseydik o şartlar neyse bizlerde onu yaşayacaktık. Bizler kaçmadık buradayız yine kaçmayız. 'Ben çok eziyetler çekiyorum herkes bana saldırıyor' diyor." değerlendirmesinde bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN KENDİSİYİM"

Aziz Yıldırım, "Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim." ifadesini kullandı.

Başkanlığı süresince büyük sorunlar yaşadıklarını ve çok daha kötü bir Fenerbahçe'yi devraldıklarını vurgulayan Yıldırım, birçok defa görevi bıraktığını ancak kimsenin rakip çıkmadığını ve görevine ricalarla geri döndürüldüğünü hatırlattı.