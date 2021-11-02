Aziz Yıldırım 69'ncu yaş gününü kutladı! Aykut Kocaman sürprizi

Ali Koç'un kendilerini yalancılıkla suçladığının altını çizen Yıldırım, şöyle devam etti:
"Ben hayatımda bilerek hiç yalan söylemedim. Yalan söyleseydim hapis yatmazdım. Bunları anlaması lazım. 'Ben saygılıyım.' diyor. Ben zona olmuşum pantolonun kayışını bağlayamıyorum, 2 sene onunla uğraştım. Seni affetmem bunu bil. Seni bu seyirciyle göndereceğim. Ali Koç, sen Vehbi Koç'un torunu, Rahmi Koç'un oğlusun. Sana gidip de Darmstadt'tan Serdar'ı almak yakışmaz. Bundan sonra sahnedeyim, arkadaşlarım da sahnede, herkes serbest. Real Madridli Ramos boşta, Marcelo boşta, git al. Benzema'yı al, git Roma'dan Dzeko'yu al. Böyle oyuncular al Fenerbahçe'ye. Geçmişine bak Fenerbahçe'nin kimler geldi. Anelka geldi, Daum'dan dolayı kulübede oturdu. Roberto Carlos şampiyon oldu, 100 bin kişi elini sallayarak aldı geldi Türkiye'ye. Yoksa sen gidip Darmstadt'tan Serdar'ı al, sen bırak başkanlığı. Senden beklentimiz bu. 'Para yok' diyorsan bırak, parası olan gelir. Her şeye 'Para, para' diyorsun, seni nasıl seçti bu insanlar? Sen para vermeyeceksen kimse seni seçmez. Sana söylüyorum bundan sonra her söyleyeceğin söze 2 söz söylerim. Hiç televizyonlardan ayrılmam. Nasılsa sallamak kolay. O yanındakiler konuşuyor kulüpte. Ben yanındakilerin hepsini duman ederim."
"BEN HAPİSTEYİM SEN YÖNETİME GİRMEDİN, AYRILDIN GİTTİN"
Aziz Yıldırım, cezaevine girdiği dönemde Ali Koç'un kendilerini yalnız bıraktığını belirtti.
2011 yılında Fenerbahçe'nin bütçesini 250 milyon dolara bağladıklarını ve daha sonra araya 3 Temmuz sürecinin girdiğini kaydeden Yıldırım, "2009 yılında dünyanın en çok gelir getiren kulüpleri arasında 19'uncu sırada olan kulüp, 20 takımlı listeye giren ilk Türk takımı oldu. Ali Koç bu 3 Temmuz'un neresinde ben anlamadım. Bir gün bakıyorsun '3 Temmuz kırmızı çizgimiz', bir bakıyorsun '2013'ten sonra yönetimin başarısızlığıdır' diyor. Ya 3 Temmuz'dayız ya değiliz. Geçen gün diyor ki 'Benim dava arkadaşlarım bana FETÖ'cü diyor'. Biz öyle bir şey söylemedik. Oraya girersek Hakan Şükür'ün suçlamalarına cevap vereceksin. Dava arkadaşı olmak için aynı eylem içinde olmanız gerekiyor, yoksa olmaz. Biz hapis yattık, Giresun'daki insanlar da bizden dolayı hapis yattı. Onlar bizim dava arkadaşımız ama bu tarafta sen 2012'de seçim var, ben hapisteyim sen yönetime girmedin, ayrıldın gittin. Ben polise gittim 'Bunlardan şikayetçiyim.' dedim, dilekçe verdim. 75 kişiye tamamlanacak şekilde kişiler taraf oldu. Bizden başka herkes sevindi, biz sevinemedik." ifadelerini kullandı.
"BASKETBOL TAKIMINA OBRADOVİC'İ GETİRECEĞİM"
Aziz Yıldırım, basketbol şubesinin AŞ yapılması durumunda şubeyi almaya talip olduğunu ve sarı-lacivertli ekibin eski başantrenörü Zeljko Obradovic'i hemen getirebileceğini söyledi.
Obradovic'in yakın dostu olduğunu ifade eden Yıldırım, "Ben basketbolda geldiğimiz noktada marka üretilen bir Fenerbahçe'nin bu hallere düşmesine üzülüyorum. Çünkü çok emek verdik. Biz önünde sponsor olmadan şampiyon olduk. Borç aldık, ödedik ve sonra da isim hakkını sağlayınca gelen parayla borçları kapattık. Bizden sonra aynı takım ve Obradovic devam etti. Yine Dörtlü Final'e kaldık ve başarısız olduk. Çünkü birlik, beraberlik kayboldu. Şimdi benim teklifim, Ali Koç yarın genel kurulda konuşmanda söyle; 'Basketbol takımını AŞ haline getiriyorum' ve ben bu AŞ'yi almaya talibim, yarın da Obradovic'i getiriyorum. Yönetim kurulunu bizden yapacağız. Obradovic gelecek, her sene de Dörtlü Final oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.