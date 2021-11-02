Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın önemli açıklamalarda bulundu

YALÇIN: "SAKATLIKLAR ANLAMINDA CİDDİ PROBLEMLER YAŞIYORUZ"

Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nin önemli ve zor bir kulvar olduğunu, oynadıkları 3 maçta iyi sonuçlar alamasalar da oyunun bazı bölümlerinde iyi oynadıklarını, ancak çok basit goller yediklerini kaydetti. "Çok radikal bir değişiklik yapacak değiliz. Geçmiş maçlarda 12-13 oyuncumuz yoktu şimdi 6 eksik daha iyi bir durum." diyen Beşiktaş teknik direktörü, "Sakatlıklar anlamında çok ciddi problemler yaşıyoruz ama oyun içerisinde bunlar var. Konsantrasyon eksikliği olabiliyor ve bu skora yansıyor. Tabelada ne yazdığının çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Ama Türkiye ligi için konuşursak henüz çok erken." değerlendirmesinde bulundu.