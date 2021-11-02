Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın önemli açıklamalarda bulundu

Sergen Yalçın ve Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz maçın oynanacağı Jose Alvalade Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.İstanbul'da oynanan ve 4-1 rakibin galibiyetiyle sonuçlanan maçtan sonra kendi sahasında oynamasının da avantajıyla Sporting Lizbon'un favori olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, "Sporting Lizbon tabii ki favori. Biz de eksiklere rağmen güçlü bir takımız, güçlü oyuncularımız var. İyi bir oyun ve mücadele ile puan veya puanlar almayı istiyoruz. Şansımızın grupta ilk iki için çok yüksek olduğunu söylemek şu aşamada zor." şeklinde konuştu.
YALÇIN: "SAKATLIKLAR ANLAMINDA CİDDİ PROBLEMLER YAŞIYORUZ"
Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nin önemli ve zor bir kulvar olduğunu, oynadıkları 3 maçta iyi sonuçlar alamasalar da oyunun bazı bölümlerinde iyi oynadıklarını, ancak çok basit goller yediklerini kaydetti. "Çok radikal bir değişiklik yapacak değiliz. Geçmiş maçlarda 12-13 oyuncumuz yoktu şimdi 6 eksik daha iyi bir durum." diyen Beşiktaş teknik direktörü, "Sakatlıklar anlamında çok ciddi problemler yaşıyoruz ama oyun içerisinde bunlar var. Konsantrasyon eksikliği olabiliyor ve bu skora yansıyor. Tabelada ne yazdığının çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Ama Türkiye ligi için konuşursak henüz çok erken." değerlendirmesinde bulundu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ BAŞKA KULVAR
Sergen Yalçın, takımla ilgili basında yer alan bazı iddialara da cevap vererek, şöyle konuştu: "Bizim herhangi bir sıkıntımız yok. Üzen tek şey sakatlıklar ve buna bağlı olarak ritmimizi yakalayamamamız. Fiziksel olarak geri dönüşler zor oluyor. Radikal karar almaya gerek yok öyle bir durumda değiliz. Ama Şampiyonlar Ligi çok başka bir kulvar. Oynadığımız oyunların belli bölümleri çok tatmin edici ancak sonuçlandırmada sorun var."