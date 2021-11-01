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    • Spor
    • 01.11.2021 11:57
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    • 01.11.2021 12:28
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    Ali Koç'lu Fenerbahçe teknik direktör tüketim merkezine döndü! Söylediği her şeyin tersini yapıyor...

    Fenerbahçe camiasının ve taraftarının büyük umutlarıyla başkan seçilen ve yaklaşık 4 yıldır görevde bulunan Ali Koç'a sarı-lacivertli camiada öfke dinmiyor. Aziz Yıldırım ile yarıştığı başkanlık seçimlerinde "Futbol aklı değişecek" ve "Siz benim vizyonumu anlayamamışsınız" tarzında iddialı cümleler sarf eden Koç, yönetimi boyunca Fenerbahçe'yi adeta istikrarsızlığa sürükledi. Takvim.com.tr'den Osman Cengiz, Ali Koç yönetiminde Fenerbahçe'de yaşananları derledi...

    Osman Cengiz
    takvim.com.tr
    Ali Koç teknik direktör üretim ve tüketim tesisleri

    3 Haziran 2018 yılında Aziz Yıldırım'a karşı ezici üstünlük ile Fenerbahçe başkanlık koltuğuna oturun Ali Koç, vaatleriyle zıt giden bir grafik çiziyor. Seçimden önceki konuşmalarında "Futbol aklımızı ve direksiyondaki teknik direktörü sürekli değiştiren, buna bağlı olarak her sene bambaşka ihtiyaçlar doğrultusunda transferler yapan, futbol kültürü ve oyun tarzı olmayan anlayışı kesinlikle ve kesinlikle değiştireceğiz" diyen Ali Yıldırım Koç, geride bıraktığı 4 sezonda 2 tane futbol sportif direktör, 8 farklı teknik direktör ile çalıştı.

    2 seçim dönemi başkanlıkta kalarak hayalindeki seviyeye geleceğini söyleyen Ali Koç için Fenerbahçe'de geride kalan 4 yıl hayal kırıklıkları ve başarısızlıklar dolu. 2018/2019 sezonuna sportif direktör Damien Comolli yönetiminde teknik direktör koltuğunda ise PSV Eindhoven'dan getirilen Phillip Cocu ile başlayan Fenerbahçe'nin bu birlikteliği sadece 15 maç sürdü. 28 Ekim'de evinde Ankaragücü'ne 3-1 yenilince taraftarın stadı terk etmemesi üzerine Cocu ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı. Yardımcı Erwin Koeman ile yola devam eden Fenerbahçe 9 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik 3 yenilgi alınca onunla da yollar ayrıldı.

    TARAFTAR İSTEDİ ERSUN YANAL GELDİ
    Koeman ile de bitemeyen sorunlardan sonra taraftar bu kez de Ersun Yanal'ın getirilmesi için yoğun bir baskı oluşturdu ve sonucunda Ersun Yanal Fenerbahçe'nin teknik direktör koltuğuna oturdu. Yanal'ın bazı oyuncular üzerindeki ısrarı sonucu elde edilen başarısızlıklar ve Galatasaray'a karşı kaybetmeme serüvenin sona ermesiyle birlikte Ersun Yanal için de ayrılan süre sona erdi. Yanal'ın ardından kulübün antrenörü Zeki Murat Göle ile 2 maça çıkmış ve galibiyet alamamıştı. Sezonun geri kalanında ise koltuk Tahir Karapınar'a emanet edildi.



        2020-21 sezonuna Erol Bulut'un teknik direktörlüğü, Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğünde başlayan Fenerbahçe özellikle yaptığı transferlerden sonra şampiyon naraları ile anılırken Ali Koç'un şanssızlığı yine ortaya çıktı ve Bulut-Fenerbahçe birlikteliği 34 maç boyuncu sürebildi.



        SPORTİF DİREKTÖR SAHAYA İNDİ!
        Seçim öncesi vaatlerin aksine hoca koltuğu düzenli halde değişen Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ardından Emre Belözoğlu bu kez teknik direktör dümenine geçti. Belözoğlu, Ali Koç döneminin en başarılı hocası olurken 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sondan bir önceki hafta Sivas mağlubiyetiyle ise şampiyonluğu kaçırdı.



        ROTA AZİZ YILDIRIM DÖNEMİ
        2021/2022 sezonu öncesi uzun süre hocasız kalan Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın takımdan kovduğu Vitor Pereira'yı uzun bir metin ile açıklamış ve takımın başına geçirmişti. Açıklamada esnek taktik bilgisine değinilirken Pereira'nın takımı 3'lü savunma dışında bir formasyonda oynatmaması isyan bayrağını açtırdı. 2013/2014 sezonundan beri şampiyon olamayan Fenerbahçe'de taraftar yine kazan kaldırdı ve Pereira'yı Konyaspor maçı sonrası istifaya çağırdı.

            Hoca değişlikleri ile bütünleşen Ali Koç ve Fenerbahçe birlikteliği 2021/2022 sezonunun da tek hoca ile bitirememe ihtimali yine ortaya çıktı. Seçim öncesi vaatlerinin aksine bir rota çizen Ali Koç için de sosyal medyada eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor.

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            Haberler Spor Ali Koç'lu Fenerbahçe teknik direktör tüketim merkezine döndü! Söylediği her şeyin tersini yapıyor...
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