Ali Koç'lu Fenerbahçe teknik direktör tüketim merkezine döndü! Söylediği her şeyin tersini yapıyor...

3 Haziran 2018 yılında Aziz Yıldırım'a karşı ezici üstünlük ile Fenerbahçe başkanlık koltuğuna oturun Ali Koç, vaatleriyle zıt giden bir grafik çiziyor. Seçimden önceki konuşmalarında "Futbol aklımızı ve direksiyondaki teknik direktörü sürekli değiştiren, buna bağlı olarak her sene bambaşka ihtiyaçlar doğrultusunda transferler yapan, futbol kültürü ve oyun tarzı olmayan anlayışı kesinlikle ve kesinlikle değiştireceğiz" diyen Ali Yıldırım Koç, geride bıraktığı 4 sezonda 2 tane futbol sportif direktör, 8 farklı teknik direktör ile çalıştı.
2 seçim dönemi başkanlıkta kalarak hayalindeki seviyeye geleceğini söyleyen Ali Koç için Fenerbahçe'de geride kalan 4 yıl hayal kırıklıkları ve başarısızlıklar dolu. 2018/2019 sezonuna sportif direktör Damien Comolli yönetiminde teknik direktör koltuğunda ise PSV Eindhoven'dan getirilen Phillip Cocu ile başlayan Fenerbahçe'nin bu birlikteliği sadece 15 maç sürdü. 28 Ekim'de evinde Ankaragücü'ne 3-1 yenilince taraftarın stadı terk etmemesi üzerine Cocu ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı. Yardımcı Erwin Koeman ile yola devam eden Fenerbahçe 9 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik 3 yenilgi alınca onunla da yollar ayrıldı.
TARAFTAR İSTEDİ ERSUN YANAL GELDİ
Koeman ile de bitemeyen sorunlardan sonra taraftar bu kez de Ersun Yanal'ın getirilmesi için yoğun bir baskı oluşturdu ve sonucunda Ersun Yanal Fenerbahçe'nin teknik direktör koltuğuna oturdu. Yanal'ın bazı oyuncular üzerindeki ısrarı sonucu elde edilen başarısızlıklar ve Galatasaray'a karşı kaybetmeme serüvenin sona ermesiyle birlikte Ersun Yanal için de ayrılan süre sona erdi. Yanal'ın ardından kulübün antrenörü Zeki Murat Göle ile 2 maça çıkmış ve galibiyet alamamıştı. Sezonun geri kalanında ise koltuk Tahir Karapınar'a emanet edildi.