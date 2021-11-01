Ali Koç'lu Fenerbahçe teknik direktör tüketim merkezine döndü! Söylediği her şeyin tersini yapıyor...

TARAFTAR İSTEDİ ERSUN YANAL GELDİ

Koeman ile de bitemeyen sorunlardan sonra taraftar bu kez de Ersun Yanal'ın getirilmesi için yoğun bir baskı oluşturdu ve sonucunda Ersun Yanal Fenerbahçe'nin teknik direktör koltuğuna oturdu. Yanal'ın bazı oyuncular üzerindeki ısrarı sonucu elde edilen başarısızlıklar ve Galatasaray'a karşı kaybetmeme serüvenin sona ermesiyle birlikte Ersun Yanal için de ayrılan süre sona erdi. Yanal'ın ardından kulübün antrenörü Zeki Murat Göle ile 2 maça çıkmış ve galibiyet alamamıştı. Sezonun geri kalanında ise koltuk Tahir Karapınar'a emanet edildi.