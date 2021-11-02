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    • 02.11.2021 19:17
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    Son dakika: Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya!

    Son dakika haberleri... Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazandı.

    Milli yüzücüden altın madalya!

    Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazandı.

    BİR İLKİ YAŞATTI
    Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen şampiyonada 400 metre bireysel karışık kategorisinde final yüzen Viktoria Zeynep Güneş, 4.30.45'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı.

    Milli yüzücü, bu başarısıyla Türkiye'ye yüzme branşında büyükler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı.

    Viktoria Zeynep, bu derecesiyle kendisine ait Türkiye rekorunu da geliştirdi.

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