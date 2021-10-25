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    Taraftarlar yönetimi istifaya davet etti! Kadıköy'de büyük isyan

    Fenerbahçeli taraftarlar, Alanya maçının bitimiyle isyan bayrağını açtı. Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya çağırdı. Tribünlerden "Ali Koç buraya hesap ver taraftara" sesleri yükseldi. Fener'de yeni bir krizin fitili ateşlendi.

    Kadıköy’de büyük isyan!

    Fenerbahçe Alanyaspor'a kaybetti. Taraftarlar, Başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti. Akdeniz ekibi karşısında 90+3'te yediği golle maçı kaybeden Sarı- Lacivertliler'de taraftarlar, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle isyan bayrağını açtı. Başkan Ali Koç ve yönetimine kazan kaldırdı.

    STAT İSTİFA SESLERİ İLE İNLEDİ
    Fener'in Alanya'ya mağlup olmasının ardından Sarı-Lacivertli taraftarlar uzun süre Koç ve yönetimini istifaya davet etti. Tribünlerden "Ali Koç buraya hesap ver taraftara" sesleri yükseldi.

    KOÇ: HER TAKIMDA YAŞANABİLİR
    Başkan Koç ise tepkilerin üzerine, "Bu tarz tepkiler her takımda yaşanabiliyor ama bizde biraz erken olabiliyor. Bu kadro şampiyonluk için yeter. Bir düşüş var. Futbolda iniş çıkışlar olabilir" dedi.

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