Galatasaray ile Nef arasındaki stat anlaşması ile ilgili 3 kritik soru



İmza töreni öncesi stadın dışına "Nef Stadyumu" yazısı konuldu.



3- Galatasaray Yönetimi bu anlaşmanın yanı sıra NEF ile bir gayrimenkul işbirliğine gitti mi? Anlaşmada spor salonu inşaatı, Kemerburgaz ve Florya için her hangi bir barter anlaşması içeriyor mu?