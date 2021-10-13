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    Galatasaray ile Nef arasındaki stat anlaşması ile ilgili 3 kritik soru

    Galatasaray Nef ile sponsorluk anlaşması imzaladı... Ancak 3 konu hakkındaki belirsizlik kafa karıştırdı... TL bazında nakit artışı nasıl olacak? Beden Terbiyesi’ne bir pay ödenecek mi? Anlaşma Kemerburgaz arazisi, Florya ve spor salonu inşaatı ile bir barter içeriyor mu?

    Tunç Özgen
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    Özel haber
    Anlaşma ile ilgili 3 kritik soru!

    1- G.Saray'ın NEF ile anlaşması TL üzerinden... Başkan Elmas "TL bazında her yıl artarak ödeme yapılacak" dedi. Bu artış nasıl olacak. Eğer 10. yılın sonunda NEF'in kasasından 725 milyon TL çıkacaksa TEFE TÜFE veya dolar kuru artışı olmayacaksa G.Saray zarara uğramayacak mı?



    2- Galatasaray, stat üst kullanım hakkını üzerine almıştı. Stat isim sponsorluğu anlaşması yapılırken, stadın gerçek sahibi olan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'ne herhangi bir pay ödenecek mi? "Eğer ödenecekse" bu para 725 milyon TL'nin içinde mi olacak. Yoksa bu payı NEF mi ödeyecek?


    İmza töreni öncesi stadın dışına "Nef Stadyumu" yazısı konuldu.

    3- Galatasaray Yönetimi bu anlaşmanın yanı sıra NEF ile bir gayrimenkul işbirliğine gitti mi? Anlaşmada spor salonu inşaatı, Kemerburgaz ve Florya için her hangi bir barter anlaşması içeriyor mu?
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