Usta kalemden Milli Takım'la ilgili şok iddia: Gruplaşma var
Türkiye 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda karşılaştığı Letonya'yı deplasmanda son saniye golüyle yenerken, Dünya Kupası'na gitme umutlarını son 2 maça taşıdı. Karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan usta yazar Hakkı Yalçın, Milli Takım ile ilgili flaş bir iddiada bulundu. İşte o yazı...
Letonya karşısında gördük ki eğer açmasını bilmiyorsan kapılar duvar olur ama mucizeler de bazen son saniyede gelir. O penaltı golünü işaret olarak görenler var.
İnsanların kalbinden akan hayaldir umut ve o umudu canlı tutmanın bir anlamı var.
Ve görünen o ki Dünya Kupası finallerine katılmamız için çok daha büyük bir mucizeye ihtiyacımız var.
Ama mucizeleri harekete geçiren alın teri ve formaya saygıdır.
Norveç maçının olduğu gün berber dükkanında tıraş olan bir delikanlı "ben 2003 doğumluyum, ülkemin katıldığı bir Dünya Kupası göremeyecek miyim?" diye sordu.
Çıkmadık candaki umutlar onda kesilmişti de umutsuzluğunun önünü kesemedim.
Çünkü bizler o umudu kendi sahamızdaki Letonya ve Karadağ maçlarında kaybettik.
Kazandığımız Hollanda ve Norveç maçlarında "terli heykeller" diye yorumladığımız futbolcuların Letonya ve Karadağ maçlarında siluet olarak geri dönüşümünde ilginç şeyler yaşandı.