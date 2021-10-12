Rekora doymuyor! Cristiano Ronaldo Lüksemburg karşısında hat-trick yaparak tarihe geçti

Portekizli yıldız, milli takım ile çıktığı 182 maçta 115 gol ve 41 asist ile oynadı. Yıldız oyuncu ayrıca son 52 maçta 53 gol attı.

PORTEKİZ FORMASIYLA 115 GOL

Cristiano Ronaldo, Portekiz milli formasıyla 115 gole ulaştı. Avrupa'da en çok milli takım forması giyen oyuncular arasında 182 maçla Ronaldo zirvede yer alıyor.