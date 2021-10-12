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    • 13.10.2021 00:28
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    Rekora doymuyor! Cristiano Ronaldo Lüksemburg karşısında hat-trick yaparak tarihe geçti

    Son dakika haberleri... Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo bir rekora daha imza attı. Portekiz FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri mücadelesinde deplasmanda karşı karşıya geldiği Lüksemburg'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmada 3 gol atan Cristiano Ronaldo 58. kez hat trick yaparak tarihe geçti.

    Rekora doymuyor!

    Portekiz FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri mücadelesinde Lüksemburg'u 5-0 mağlup etti.

    Portekiz'e zaferi getiren golleri Cristiano Ronaldo (3), Bruno Fernandes ve Joao Palhinha kaydetti.

    RONALDO GOLE DOYMADI
    Cristiano Ronaldo, maçın 8. ve 13. dakikalarda penaltıdan attığı gollerle skoru 2-0 yaptı. Sonrasında 17. dakikada Bruno Fernandes ve 69. dakikada Joao Palhinha farkı açtı.

    Gole doymayan Ronaldo 87. dakikada tekrar sahneye çıktı ve kendisinin 3. takımının ise 5. golünü kaydetti.

    Bu sonuçla Portekiz 16 puanla ikinci, Lüksemburg ise 6 puanla üçüncü sırada yer aldı.

    58. HAT-TRICK
    Cristiano Ronaldo bu skrola kariyerindeki 58. hat-trick'ini yaptı.

        Portekizli yıldız, milli takım ile çıktığı 182 maçta 115 gol ve 41 asist ile oynadı. Yıldız oyuncu ayrıca son 52 maçta 53 gol attı.

        PORTEKİZ FORMASIYLA 115 GOL
        Cristiano Ronaldo, Portekiz milli formasıyla 115 gole ulaştı. Avrupa'da en çok milli takım forması giyen oyuncular arasında 182 maçla Ronaldo zirvede yer alıyor.

        10. KEZ HAT-TRİCK
        Cristiano Ronaldo kariyerinin 58., Portekiz Milli Takımı'nda 10. kez hat-trick yaparak tarihe geçti. Bu alanda Ronaldo rekoru yine kimseye bırakmadı.

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