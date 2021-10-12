Rekora doymuyor! Cristiano Ronaldo Lüksemburg karşısında hat-trick yaparak tarihe geçti

Portekiz FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri mücadelesinde Lüksemburg'u 5-0 mağlup etti.
Portekiz'e zaferi getiren golleri Cristiano Ronaldo (3), Bruno Fernandes ve Joao Palhinha kaydetti.
RONALDO GOLE DOYMADI
Cristiano Ronaldo, maçın 8. ve 13. dakikalarda penaltıdan attığı gollerle skoru 2-0 yaptı. Sonrasında 17. dakikada Bruno Fernandes ve 69. dakikada Joao Palhinha farkı açtı.
Gole doymayan Ronaldo 87. dakikada tekrar sahneye çıktı ve kendisinin 3. takımının ise 5. golünü kaydetti.
Bu sonuçla Portekiz 16 puanla ikinci, Lüksemburg ise 6 puanla üçüncü sırada yer aldı.
58. HAT-TRICK
Cristiano Ronaldo bu skrola kariyerindeki 58. hat-trick'ini yaptı.