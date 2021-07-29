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    • 29.07.2021 12:48
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    Fenerbahçe'de ikinci Van Persie krizi kapıda! Pereira gözüne Mesut Özil’i mi kestirdi?

    Fenerbahçe'deki ilk döneminde olduğu gibi koşan ısıran ve rakibi boğan bir takım oluşturmak isteyen Vitor Pereira geldiği ilk günden itibaren oyuncularına savaşmayı aşılıyor. İlk döneminde mücadeleden kaçan Van Persie ile sürekli sorun yaşayan Portekizli teknik adamın hazırlık maçında 45 dakika süre verdiği Mesut Özil'le de sorun yaşayabileceği yorumları yapıldı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe'de ikinci Van Persie krizi kapıda!

    Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, ilk döneminde olduğu gibi koşan, ısıran ve rakibi boğan bir takım oluşturmak için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler'in teknik patronu göreve geldiği günden itibaren oyuncularına savaşmayı aşılıyor.

    Fenerbahçe'deki ilk döneminde mücadeleden kaçan ve fizik olarak arkadaşlarının gerisinde kalan Van Persie ile sürekli sorun yaşayan Portekizli teknik adam, yıldız oyuncuyu yeteri kadar kullanmamış ve bu zaman zaman taraftarların da tepkisine neden olmuştu.


    ÖZİL İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİL
    Sarı-Lacivertliler'in süper yıldızı Mesut Özil, fizik olarak şu an istenilen seviyede değil…

        Zwolle ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sadece 45 dakika sahada kaldı. Yıldız oyuncu ikinci yarıya başlayamayınca, "Acaba o da Van Persie ile aynı kaderi mi paylaşacak" yorumları yapıldı.

        İKİNCİ PERSIE VAKASI MI?
        Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları, "Pereira şimdi de gözüne Mesut Özil'i mi kestirdi? Van Persie'ye de böyle davranmıştı. İnşallah Mesut ile sorun yaşamaz" yorumları yaptı… Yıldız oyuncunun sezon başladıktan sonra ortaya koyacağı performans merak ediliyor.

        Mesut Özil, Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arasında transfer olmuştu. Kanarya ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki yıldız oyuncu 92 kez Alman Milli Takımı forması giyerken 23 gole imza attı. Mesut Özil, geçen sezon Süper Lig'de 10 maça çıkarken 1 asist üretti.

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