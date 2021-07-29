Fenerbahçe'de ikinci Van Persie krizi kapıda! Pereira gözüne Mesut Özil’i mi kestirdi?

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, ilk döneminde olduğu gibi koşan, ısıran ve rakibi boğan bir takım oluşturmak için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler'in teknik patronu göreve geldiği günden itibaren oyuncularına savaşmayı aşılıyor.
Fenerbahçe'deki ilk döneminde mücadeleden kaçan ve fizik olarak arkadaşlarının gerisinde kalan Van Persie ile sürekli sorun yaşayan Portekizli teknik adam, yıldız oyuncuyu yeteri kadar kullanmamış ve bu zaman zaman taraftarların da tepkisine neden olmuştu.
ÖZİL İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİL
Sarı-Lacivertliler'in süper yıldızı Mesut Özil, fizik olarak şu an istenilen seviyede değil…