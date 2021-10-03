Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Doğru zamanda, doğru 3 puan"





"ALLAH, BERKAN'A VE BİZE HEDİYE VERDİ"

Açıklamalarına devam eden Fatih Terim "Bugün özellikle Babel'e iyi bakmak lazım, oynamadığı kadar iyi oynadı. Ömer değişikliğin doğru olduğunu gösterdi. Diagne'yi 3. santrfor olarak kullandık, hiç küsmeden, darılmadan girdi ki bazen bunları problem edebilir, aslan gibi işini yaptı. Bir parantez de Berkan'a, çok üzüldü. Oyuncularımızın sadece iyi zamanlarında alkışlayarak yanında olmuyoruz, yaptıkları hatada da yanındayız, sorumluluğunu da biz alırız. Benim kendisine öğreteceklerim dışında pratikte şeyler var. Çok üzüldü, Allah hepimize verdiği gibi ona da hediye verdi. Yanlış bir hareket yapmasına rağmen maçın kazanılması onun çıkaracağı derstir." ifadelerini kullandı.

TARAFTARA MESAJ

Taraftarlara mesaj gönderen deneyimli teknik adam "Taraftarlardan ricam, oyunculara iyi yaklaşırlarsa bize yapacakları en büyük yardım olur. Hep beraber oynayacağımız için bu önemli." dedi.