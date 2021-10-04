Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran ile Galatasaray spikeri Ebru Gürsoy arasında atışma: Kim kimi gömdü?

Hakem kararlarına tepki gösteren Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, karşılaşmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çok bir şey söylemek istemiyorum. 80 milyon izledi. Onların takdirine bırakıyorum. Tek kelime konuşmuyorum. Ancak suskun kalacağımın garantisi yok. Herkes kendine göre hesabını yapacaktır. Ne kaybettiğimiz ilk maç, ne de son maç. Yapılanları gördük. Polemiğe girmek istemiyorum. Maçtan sonra soyunma odasına gittim ve takımı tek tek takımı tebrik ettim. 11 kişiye karşı 15 kişi oynayınca biraz sıkıntı oluyor. Ona gücün yetmiyor. Sanki 15 kişiye karşı oynamış gibi hissettik." dedi.

"SON GOLDE SANIRIM ELEKTRİKLER KESİLDİ"