Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran ile Galatasaray spikeri Ebru Gürsoy arasında atışma: Kim kimi gömdü?

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi ve Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran ile GS TV spikeri Ebru Gürsoy arasında maç sonrası atışma yaşandı. Kıran'ın maç öncesi sözlerini hatırlatan Gürsoy, "Kim kimi gömdü" dedi.
Hakem kararlarına tepki gösteren Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, karşılaşmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çok bir şey söylemek istemiyorum. 80 milyon izledi. Onların takdirine bırakıyorum. Tek kelime konuşmuyorum. Ancak suskun kalacağımın garantisi yok. Herkes kendine göre hesabını yapacaktır. Ne kaybettiğimiz ilk maç, ne de son maç. Yapılanları gördük. Polemiğe girmek istemiyorum. Maçtan sonra soyunma odasına gittim ve takımı tek tek takımı tebrik ettim. 11 kişiye karşı 15 kişi oynayınca biraz sıkıntı oluyor. Ona gücün yetmiyor. Sanki 15 kişiye karşı oynamış gibi hissettik." dedi.
"SON GOLDE SANIRIM ELEKTRİKLER KESİLDİ"
Son golde VAR'a gidilmesini beklediklerini belirten Tahir Kıran, "Son golde sanırım elektrikler kesildi, VAR ile iletişim koptu. Riva ile görüşemediler sanırım. Ali Palabıyık kendine yakışanı yaptı, maçı güzel şekilde idare etmiştir. Herkes VAR'a gidecek diye düşündü. Bir anda düdüğü çaldı maçı bitirdi. Skor tabelası ondan 2-2 kaldı. Benim takımım bir gün böyle maç kazanırsa, ben kendime yediremem" diye konuştu.
"HERKES KENDİNE YAKIŞANI YAPAR"