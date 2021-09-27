Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan Mesut Özil'e teknolojik cevap! Neden ilk 11'de oynamıyor?

Hatayspor'u mağlup eden ve puanını 16'ya çıkararak Süper Lig'de zirve yarışında yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de Mesut Özil'in maça yedek kulübesinde başlaması teknik direktör Vitor Pereira'nın yıldız futbolcuyu ilk tercihi olarak düşünmediği şeklinde yorumlanmıştı.
Hatayspor maçında 86. dakikada oyuna dahil olan Mesut Özil ile bir görüşme yapan Pereira'nın, yıldız futbolcuya, "Her oyuncunun olduğu gibi senin de yorgunluk verilerini GPS ile takip ediyoruz. Sana her maçta ilk 11'de şans vermeyişimin sebebi seni sakatlıklardan korumak ve takımın senden mahrum kalmasını engellemek" yanıtını verdiği öğrenildi.
Bir süredir sakat oyuncuların çokluğu sebebiyle elindeki kadrodan tam olarak faydalanamayan Pereira'nın tüm maçlar öncesi kendisine sunulan yorgunluk verilerine göre oyuncuları sahaya sürdüğü, sadece alternatifi olmayan bölgelerde mecburen bazı isimlere sürekli şans verdiği belirtiliyor.