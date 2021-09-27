Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan Mesut Özil'e teknolojik cevap! Neden ilk 11'de oynamıyor?

Hatayspor maçında 86. dakikada oyuna dahil olan Mesut Özil ile bir görüşme yapan Pereira'nın, yıldız futbolcuya, "Her oyuncunun olduğu gibi senin de yorgunluk verilerini GPS ile takip ediyoruz. Sana her maçta ilk 11'de şans vermeyişimin sebebi seni sakatlıklardan korumak ve takımın senden mahrum kalmasını engellemek" yanıtını verdiği öğrenildi.