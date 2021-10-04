Fenerbahçe’de büyük kriz kapıda! Mesut Özil-Pereira savaşının perde arkası ortaya çıktı: Hastalık bahane

Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı zor da olsa 2-1 yenip liderliğini sürdürürken, maça damga vuran isimlerden birisi Mesut Özil oldu.
BÜYÜK KRİZİN BAŞLANGICI
Teknik direktör Vitor Pereira'nın 11'de şans vermediği yıldız futbolcu uzun süre saha kenarında ısınmasına rağmen oyuna girmemesine çok sinirlendi. Mesut'un tişörtünü yedek kulübüne doğru fırlatması büyük bir krizin başlangıcı olarak görülüyor.
BOMBA İDDİA: HASTALIK BAHANE
Aslında ikili arasındaki gerilim 1 hafta öncesine dayanıyor. Hatayspor deplasmanında yine yedek kalan Mesut Özil maçın bitimine çok kısa bir süre kala oyuna alınmasına çok bozulmuştu. Hafta içinde Olympiakos sınavı öncesi grip olduğu için kadroya alınmayan yıldız futbolcuyla ilgili şok bir iddia kulislerde konuşuluyor. Mesut'un Yunan ekibine karşı da yedek kalacağını öğrendiği ve bu nedenle hastalığını bahane ederek kadroya girmediği öne sürülüyor.