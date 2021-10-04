Fenerbahçe’de büyük kriz kapıda! Mesut Özil-Pereira savaşının perde arkası ortaya çıktı: Hastalık bahane





BOMBA İDDİA: HASTALIK BAHANE

Aslında ikili arasındaki gerilim 1 hafta öncesine dayanıyor. Hatayspor deplasmanında yine yedek kalan Mesut Özil maçın bitimine çok kısa bir süre kala oyuna alınmasına çok bozulmuştu. Hafta içinde Olympiakos sınavı öncesi grip olduğu için kadroya alınmayan yıldız futbolcuyla ilgili şok bir iddia kulislerde konuşuluyor. Mesut'un Yunan ekibine karşı da yedek kalacağını öğrendiği ve bu nedenle hastalığını bahane ederek kadroya girmediği öne sürülüyor.