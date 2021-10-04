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    • 04.10.2021 12:24
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    Fenerbahçe’de büyük kriz kapıda! Mesut Özil-Pereira savaşının perde arkası ortaya çıktı: Hastalık bahane

    Süper Lig'de Kasımpaşa karşısındaki zorlu mücadelenin ardından 3 puanı alarak liderliğini devam ettiren Fenerbahçe'de Mesut Özil ile Vitor Pereira arasında başlayan savaşın perde arkası ortaya çıktı. Özil'in Yunan ekibine karşı yedek kalacağını öğrendiği ve bu nedenle hastalığını bahane ederek kadroya girmediği öne sürülüyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Perde arkası ortaya çıktı: Hastalık bahane

    Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı zor da olsa 2-1 yenip liderliğini sürdürürken, maça damga vuran isimlerden birisi Mesut Özil oldu.


    BÜYÜK KRİZİN BAŞLANGICI
    Teknik direktör Vitor Pereira'nın 11'de şans vermediği yıldız futbolcu uzun süre saha kenarında ısınmasına rağmen oyuna girmemesine çok sinirlendi. Mesut'un tişörtünü yedek kulübüne doğru fırlatması büyük bir krizin başlangıcı olarak görülüyor.



    BOMBA İDDİA: HASTALIK BAHANE
    Aslında ikili arasındaki gerilim 1 hafta öncesine dayanıyor. Hatayspor deplasmanında yine yedek kalan Mesut Özil maçın bitimine çok kısa bir süre kala oyuna alınmasına çok bozulmuştu. Hafta içinde Olympiakos sınavı öncesi grip olduğu için kadroya alınmayan yıldız futbolcuyla ilgili şok bir iddia kulislerde konuşuluyor. Mesut'un Yunan ekibine karşı da yedek kalacağını öğrendiği ve bu nedenle hastalığını bahane ederek kadroya girmediği öne sürülüyor.

        Kasımpaşa maçında hem yedek kalmasına hem de oyuna alınmamasına sert tepki gösteren tecrübeli yıldız ile Pereira arasında çok soğuk rüzgarlar esiyor. Yaşanan krizin takıma büyük zarar vereceğini düşünen Başkan Ali Koç şu anda ikili arasındaki gerilimi azaltmak için çaba harcıyor.


        Pereira, Fenerbahçe'deki ilk döneminde yine takımın en önemli isimlerinden biri olan Robin van Persie ile benzer bir gerilim yaşamıştı. Hatta Portekizli hocanın görevine son verimesinde yaşanan bu gerilimin önemli rol oynadığı belirtilmişti.

        Pereira ve Mesut Özil arasındaki soğuk savaşın önümüzdeki günlerde nasıl sonuçlar doğuracağı merak konusu.

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        Haberler Spor Fenerbahçe’de büyük kriz kapıda! Mesut Özil-Pereira savaşının perde arkası ortaya çıktı: Hastalık bahane
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