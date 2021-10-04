Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı sonrası Cimbom’un yıldızı için flaş sözler: Futbol aklı yetmiyor

SERKAN KORKMAZ - TARİHİ FİNAL

Mostafa Mohamed geç de olsa onbirde yer buldu ve gollerini attı. Hep söyledim; "Galatasaray'ın birinci golcüsü Mohamed" diye ama onu esasen Marsilya'da sahada bekliyordum. İki deneyimli isim; Feghouli ve Babel de aynı anda sahadaydı. Bu tercihler sadece bir rotasyon tezahürü değildi sanki. Fatih hoca bu üçlüye "lig sonuncusuyla oynayacağımız bu maçı kazandırın da birlikte temiz bir sayfa açalım" diyordu adeta.