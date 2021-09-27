Trabzonspor - Alanyaspor CANLI ANLATIM İZLE | Trabzonspor maçı canlı takip

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk ediyor.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor - Uğurcan, Peres, Edgar, Hüseyin, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakeme, Djaniny, Cornelius

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.



BORDO-MAVİLİLER KENDİ EVİNDE 1 KEZ KAZANDI

Trabzon'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 kez kazandı. 3 maç konuk takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.

TRABZONSPOR'DA LİDERLİK HESABI

Ligin ilk 6 haftasında namağlup olarak 14 puan toplayan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

LİGDE 18 MAÇTIR YENİLMİYOR

En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 18 lig maçını kaybetmedi. Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 18 maçında 8 galibiyet, 10 beraberlik elde ederek 202 gündür yenilgi yaşamadı.