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    • Spor
    • 27.09.2021 18:54
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    • 27.09.2021 18:56
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    Trabzonspor - Alanyaspor CANLI ANLATIM İZLE | Trabzonspor maçı canlı takip

    Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Hakem Halis Özkahya yönetiminde Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Trabzonspor - Alanyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Trabzonspor - Alanyaspor | CANLI

    Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk ediyor.

    TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

    Trabzonspor - Uğurcan, Peres, Edgar, Hüseyin, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakeme, Djaniny, Cornelius

    TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
    Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.


    BORDO-MAVİLİLER KENDİ EVİNDE 1 KEZ KAZANDI
    Trabzon'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 kez kazandı. 3 maç konuk takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.

    TRABZONSPOR'DA LİDERLİK HESABI
    Ligin ilk 6 haftasında namağlup olarak 14 puan toplayan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

    LİGDE 18 MAÇTIR YENİLMİYOR
    En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 18 lig maçını kaybetmedi. Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 18 maçında 8 galibiyet, 10 beraberlik elde ederek 202 gündür yenilgi yaşamadı.

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