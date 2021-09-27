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    • Spor
    • 27.09.2021 15:21
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    • 27.09.2021 15:21
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    Şenol Güneş'in yeni rotası Uzak Doğu olacak

    Milli Takım'da üst üste aldığı başarısız sonuçlar sonrası görevine son verilen tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor. Türkiye'de takım çalıştırmak istemediğini belirten Güneş'in rotasının yine Uzak Doğu olacağı iddia edildi.

    Şenol Güneş’in yeni rotası belli oluyor

    Milli Takımımızın EURO 2020 ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde oynanan futbol ve alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı. Şenol Güneş'in yerine ise geçtiğimiz günlerde Stefan Kuntz göreve getirilmişti.

    TÜRKİYE'DE TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTEMİYOR
    Milli takımdan ayrıldıktan sonra Süper Lig'de birçok takımdan teklif alan Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor. Başakşehir, Rizespor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor'dan gelen teklifleri reddeden Şenol Güneş, bir süre Türkiye'de takım çalıştırmak istemiyor.

    YİNE UZAK DOĞU'YA GİDEBİLİR
    2002 Dünya Kupası'nda milli takımımızla 3.'lük yaşayan Şenol Güneş, turnuva sonrası Uzak Doğu'daki popülaritesini artırmış ve 2007-2009 yılları arasında Güney Kore'nin FC Seoul takımını çalıştırmıştı. Şenol Güneş'in kafasında yine aynı plan olduğu ve Avrupa'dan bir teklif almaması halinde bu coğrafyada bir takımla anlaşma sağlayabileceği öne sürüldü.

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    A Haber’e itibar suikastı
    Haberler Spor Şenol Güneş'in yeni rotası Uzak Doğu olacak
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