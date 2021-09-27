Mesut Özil'den Pereira'ya şok tepki! Hatayspor - Fenerbahçe maçında...
Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor'a konuk olan Fenerbahçe, Rossi ve Novak'ın golleriyle sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, maçın önüne ise Mesut Özil ile Vitor Pereira arasında yaşanan gerilim geçti.
Süper Lig'de 7. haftanın maçında Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan Fenerbahçe, ilk yarıyı Valencia'nın 2 asistiyle Rossi ve Novak'ın attığı gollerle 2-0 kapattı. İkinci yarıda Hatayspor tek gol bulabildi ve Fenerbahçe maçtan 2-1 galip ayrıldı.
FENERBAHÇE'DE GENÇLİK AŞISI TUTTU
Fenerbahçe, ilk 11 yaş ortalamasını düşürdü. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezona göre daha genç bir kadro ile boy gösterdi ve Altay maçında 26.9, Sivasspor karşılaşmasında 26.7, Başakşehir müsabakasında 25.5, Giresunspor maçında 27.1, Hatay mücadelesinde ise 26 yaş ortalamasıyla sahaya çıktı.
KIM MIN-JAE VE SZALAI'NİN PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI
Pereira'nın ekibinde gençlerin formu ise göz doldurdu. 24 yaşındaki Kim (8) ve 23 yaşındaki Szalai (7) dün 15 kritik atak uzaklaştırması yaparken, 23'lük Rossi de gol atmayı başardı. 21 yaşındaki Ferdi rakiplerinin ayağından iki kez top kaparken, 2'de 2'de dripling başarısı yakaladı.
TARTIŞILAN POZİSYON
Fenerbahçe'nin stoperi Kim Min-Jae, karşılaşmanın 26. dakikasında ceza sahasına gelen ortada topu uzaklaştırdı. Ancak Hataysporlu futbolcular, Güney Koreli oyuncunun topa eliyle müdahale ettiğini belirterek penaltı istedi. Hakem Abdulkadir Bitigen, 'devam' kararı verirken, VAR'dan da bir uyarı gelmedi.
BERISHA İSTATİSTİKLERDE DİBİ GÖRDÜ
Hatayspor karşısında 76 dakika sahada kalan Mergim Berisha, istatistiklerde dibi gördü! Oyundan alınırken mutsuzluğu yüzüne yansıyan yıldız futbolcu, hiç şut atamazken, ikili mücadele de kazanamadı.