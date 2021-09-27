Mesut Özil’den Pereira’ya şok tepki! Hatayspor - Fenerbahçe maçında...

KIM MIN-JAE VE SZALAI'NİN PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

Pereira'nın ekibinde gençlerin formu ise göz doldurdu. 24 yaşındaki Kim (8) ve 23 yaşındaki Szalai (7) dün 15 kritik atak uzaklaştırması yaparken, 23'lük Rossi de gol atmayı başardı. 21 yaşındaki Ferdi rakiplerinin ayağından iki kez top kaparken, 2'de 2'de dripling başarısı yakaladı.

