Spor Toto Süper Lig'in yeni maçı Fenerbahçe Hatayspor arasında oynanacak. Bordo-Beyazlılar bugün sahasında Fenerbahçe'yi ağarlayacak. Heyecanlı mücadelenin hakemi ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Abdülkadir Bitigen olarak açıklandı. Futbolseverler maçı merakla beklerken bir yandan da detayları araştırıyor. Peki Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Hatayspor maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve canlı skor takip ekranı...

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Hatayspor-Fenerbahçe maçı bugün yani 27 Eylül 2021 Pazar günü oynanacak. Maç saat 16:00'da başlayacak.