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    • Spor
    • 26.09.2021 10:36
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    • 26.09.2021 10:38
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    Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Hatayspor maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!

    Hatayspor, Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı lacivertliler'de İrfan, Tisserand, Zajc, Sosa, Sangare sakatlıkları dolayısıyla oynayamayacak. Hatayspor'da ise Simon Falette, Isaac Sackey ve Onur Ergün’ün sakatlıkları sürüyor. Ancak bu üç ismin maçta yer alıp yer almayacağı ilerleyen saatlerde belli olacak. Peki Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Hatayspor maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve canlı skor takip ekranı...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig'in yeni maçı Fenerbahçe Hatayspor arasında oynanacak. Bordo-Beyazlılar bugün sahasında Fenerbahçe'yi ağarlayacak. Heyecanlı mücadelenin hakemi ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Abdülkadir Bitigen olarak açıklandı. Futbolseverler maçı merakla beklerken bir yandan da detayları araştırıyor. Peki Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Hatayspor maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve canlı skor takip ekranı...

    FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Hatayspor-Fenerbahçe maçı bugün yani 27 Eylül 2021 Pazar günü oynanacak. Maç saat 16:00'da başlayacak.

    FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe Hatayspor karşılaşması beIN Sports Hd 1 kanalında naklen yayınlanacak. Maçı canlı takip etmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    CANLI SKOR TAKİBİ

    HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

    Hatayspor : Munir Mohann, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kuruçuk, Simot Falette, Adekugbe, Ruben Riberio, Onur Ergün, Traore, El Kaahi, Saba Lobjanidze, Mame Diouf

    Fenerbahçe : Altay Bayındır, Attila Szalai, Serdar Aziz, Min Jae Kim, Luiz Gustavo, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Dimitrios Pelkas, Enner Valencia, Diego Rossi, Mergim Berisha.
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    Haberler Spor Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Hatayspor maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!
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