Fenerbahçe, Hatay’ı devirdi... Liderlik koltuğunu ele geçirdi

F.Bahçe Hatay'ı 2-1 yenerek maç fazlasıyla lider oldu.... 6. dakikada Diouf'un kafa vuruşu az farkla auta gitti. 17'de Valencia'nın ortasında Rossi topu şık vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-1... 30'da Valencia'nın kafa vuruşunu arka direkte Novak tamamladı: 0-2.

VALENCİA YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI

42'de Valencia, kaleci Munir'i geçtikten sonra vurdu. Topu kale çizgisinden Fatih çıkardı. 57'de Fenerbahçeli Valencia kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı.

CRESPO GOLÜ BULAMADI!

58'de Traore'nin şutunda Altay gole izin vermedi. 65'te Osayi'nin kale önüne ortasına Crespo dokunamadı. 70'de Kamil Ahmet'in ortasında Saint-Louis topu ağlara gönderdi: 1-2.

SERDAR'IN ŞUTU DİREKTE!

82'de Osayi'nin ortasına kale dibinde Serdar vurdu, Munir çıkardı. 89'da Osayi'nin arka direğe kestiği ortada Serdar'ın şutu direkten geri geldi. F.Bahçe zorlu deplasmandan 3 puan çıkardı.

DEPLASMANLARDA FENERBAHÇE FARKI!

2021 yılında deplasmanda en fazla galibiyet alan (12), puan toplayan (40) ve en yüksek gol averajı yakalayan (+17) takım Fenerbahçe... Dün de Hatayspor'u devirdiler.

HATAY'DAN İTİRAZ VAR!

Hatay-F.Bahçe maçında yaşanan bir pozisyonda Hataylılar, Kim'in yere düştüğü bir pozisyonda elle oynadığı gerekçesiyle penaltı itirazında bulundular. Ancak VAR'dan maçın hakemine izleme uyarısı gelmeyince oyun devam etti.

KİM MİN JAE DUVAR ÖRDÜ

Savunmada kusursuz oynayan Kim Min Jae 90 kez topla buluştu. Yüzde 72.7 isabet sağladı. 6 ikili mücadele, 5 hava topu kazandı. 8 kez top uzaklaştırdı, 1 de pas arası yaptı.

FERDİ: PEREİRA NE İSTERSE YAPARIM

Hatay karşısında sağ kanatta görev yapan Ferdi Kadıoğlu, "Pereira ne isterse yaparım. Sağ ayaklı olduğum için sağda oynamak bana daha kolay geldi" dedi.

SAVUNMAMIZLA MAÇI KAZANDIK

Fenerbahçe'nin 2. golünü atan Filip Novak maçın ardından konuştu. Çek futbolcu, "Gergin başladık ama adım adım oyunmuzu kabullendirdik. Takım olarak kazandık. Çok iyi savunma yaptık. Ofansta daha etkili olabilirdik. Bu galibiyet için tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

OSAYi iLK KEZ YEDEK KALDI

Bu sezon tüm resmi maçlarda 11'de başlayan Osayi dün ilk kez maça kulübede başladı.

SERDAR 42 GÜN SONRA

Adana Demirspor maçında köprücük kemiği kırılan Serdar Dursun 42 gün sonra maça çıktı. Serdar 76. dakikada oyuna girdi ve çok net bir pozisyonda direğe takıldı.

FANTASTİK BİR FUTBOL OYNADIK

Hatay galibiyetinin ardından konuşan Vitor Pereira, takımı ile ilgili övgü dolu sözler sarfetti. Portakizli tenik adam, "Oyuncularım fantastik bir performans sergiledi. Stratejik anlamda çok güçlüydük. Daha çok gol atamamamız üzücü. Çok pozisyonumuz vardı. Oyun içinde performansımız düştü. 3-4-5 atabileceğimiz bir maçtı. Gerçekten çok pozisyon ürettik. Defansif anlamda istikrarlıydık. Böyle bir kadroya sahip olduğum için çok gururluyum" ifa- delerini kullandı.