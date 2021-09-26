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    • 27.09.2021 00:51
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    • 27.09.2021 00:51
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    Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda 4. oldu

    Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli okçu Mete Gazoz, 3. lük maçında Birleşik Amerikalı Brady Ellison ile karşı karşıya geldi. 6-2'lik setlerle rakibine mağlup olan, Gazoz turnuvayı 4. tamamladı.

    Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda 4. oldu

    Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, ABD'de düzenlenen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisindeki bronz madalya maçını kaybetti.



    Yankton kentinin ev sahipliği yaptığı 2021 yılının son açık hava etkinliği olan organizasyonda, klasik yay erkeklerde olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Brezilyalı Bernardo Oliveira, Alman Florian Unruh, Tayvanlı Wei Chun-Heng ve Büyük Britanyalı Patrick Huston'ı yendi.



    Çeyrek finalde İspanyol Miguel Alvarino Garcia ile karşılaşan Mete, rakibini 7-1 yenmeyi başardı.

    Yarı finalde Güney Koreli Kim Woojin'a 6-4 yenilen Mete, bronz madalya müsabakasında ABD'li rakibi Brady Ellison'a 6-2 kaybetti ve şampiyonayı 4. olarak tamamladı.
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