Beşiktaş Avrupa’da 226. maçında

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 46. MAÇ

Beşiktaş, Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 46. mücadelesini yapacak.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 45 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 23 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 44 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 85 gol gördü.

GRUPLARDA TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti.

Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.