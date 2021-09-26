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    • Spor
    • 26.09.2021 14:51
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    • 26.09.2021 14:51
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    Hatayspor - Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu

    Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe zorlu Hatayspor deplasmanına konuk oluyor. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşma önce her iki takımın da 11'leri belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    Hatayspor - Fenerbahçe maçında 11’ler belli oldu

    Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan Hatayspor-Fenerbahçe karşılaşması, 26 Eylül Pazar günü karşı karşıya gelecek.

    HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? hANGİ KANALDA?
    Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Hatayspor-Fenerbahçe maçı saat 16:00'da oynanacak. Hatayspor-Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports HD 1 kanalında canlı yayınlanacak.

    HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ 11'LERİ
    Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Falette, Adekugbe, Ruben Riberio, Onur Ergün, Traore, El Kaahi, Saba Lobjanidze, Mame Diouf (Muhtemel)
    Fenerbahçe: Altay, Min Jae - Kim, Szalai, Novak, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Enner Valencia, Diego Rossi, Berisha

    HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?
    Spor Toto Süper Lig'in 7. Haftasında oynanacak olan mücadelenin hakeminin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Abdülkadir Bitigen olarak açıklandı.

    HATAYSPOR SON 4 MAÇTA YENİLMEDİ!
    Ligde oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen Hatayspor, Fenerbahçe'yi mağlup edip, puan cetvelinde üst sıralarda yer almaya devam etmek istiyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki bordo-beyazlılar, ligde geride kalan 6 maçında 4 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet alıp, 13 puan topladı. Fenerbahçe maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlıkları süren Simon Falette, Isaac Sackey ve Onur Ergün'ün oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

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    Hatayspor - Fenerbahçe maçında 11’ler belli oldu
    Haberler Spor Hatayspor - Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu
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