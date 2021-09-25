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    Michael Frey Fener’den ayrıldı zirve yaptı!

    2 milyon Euro’ya Antwerp’e satılan Frey, 9 maçta attığı 10 golle Avrupa’nın zirvesinde. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimiz diğer Fenerbahçe haberleri...

    Fener’den ayrıldı zirve yaptı!
    Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'den Belçika 1. Lig ekibi Royal Antwerp'e bonservisiyle transfer olan İsviçreli golcü Michael Frey gösterdiği performans ile Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor. Frey, bu sezon 9 maçta attığı 10 golle Benzema, Lewandowski gibi yıldızları geride bıraktı.

    FENER'DE KAYIP ARANIYOR
    F.Bahçe'nin sezon başında Bursaspor'dan transfer ettiği Burak Kapacak taraftarları çok heyecanlandırmıştı. Fransız ekibi Bordeaux ile anlaşan ancak son anda tercihini Sarı-Lacivertli'den yana kullanan genç yıldız şu ana kadar hiç forma şansı bulamadı. 21 yaşındaki oyuncu son 3 maçı kulübede tamamladı.



    PEKİN: HAKLILIĞIMIZ KANITLANDI
    F.Bahçe     Yönetim Kurulu üyesi Fethi Pekin, "3 Temmuz 2011'de Fenerbahçe'yi ele geçirmek amacıyla bir operasyon başladı. Fenerbahçe'nin başından beri dimdik durduğu bu mücadelesinde haklı olduğu kanıtlanmıştır" diye konuştu.
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