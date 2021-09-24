Sergen Yalçın’dan sakat futbolculara ilişkin açıklama! Ajax maçına yetişecekler mi? Batshuayi, Larin, Pjanic...

Yalçın, müsabakadan sonra yaptığı değerlendirmede, Altay'ı ve Mustafa Denizli'yi tebrik ederek, lige yeni çıkan takımın iyi sonuçlar aldığını söyledi.

"Mağlubiyeti hak etmediğimizi düşünüyorum." diyen Sergen Yalçın, şöyle konuştu:

"Oyuncularım çok mücadele ettiler, iyi şeyler yapmaya çalıştılar. İkinci bölüm bizim kontrolümüzde geçti. Kazanabilirdik müsabakayı, öne geçtikten sonra farkı da arttırabilirdik. Ancak bireysel hatalar savunmada, hiç pozisyon vermediğimiz ikinci yarıda iki gol yememize sebep oldu. Bununla ilgili herhangi bir şey yapabilecek durumumuz yok şu anda. Çünkü sağ bek pozisyonundaki oyuncuyu sol bek oynatıyoruz. Pozisyonunda olmayan oyuncuyu birçok yerde oynatmak zorunda kalıyoruz. Bunlar bahane mi, bence değil. Bahane olarak söylemiyorum ama oyuncuları da düşünmek lazım."