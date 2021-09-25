Uğurcan Çakır kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor
Ligin en iddialı ekiplerinden Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, 6 maçta 25 kurtarışla Trabzon kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Uğurcan geçtiğimiz sezon 3.2 olan karnesini yüzde 18.75 geliştirirken bu sezon 8 puana direkt etki etti. Tecrübeli kalecinin kurtarışlarının puan primi olarak takıma kazancı ise şimdiden 10 milyon TL'ye ulaştı.
25.09.2021 09:35
- Son Güncelleme: 25.09.2021 09:36
Uğurcan Çakır, Konyaspor deplasmanında iki gol yemesine rağmen yaptığı 8 kurtarışla alınan puanda büyük pay sahibi oldu.
Uğurcan'ın bu değeri geçtiğimiz sezon yüzde 77, bir önceki sezon yüzde 74, 2018-2019'da yüzde 75, 2017-2018'de ise yüzde 63 olarak gerçekleşmişti.
Uğurcan geçtiğimiz sezon 3.2 olan karnesini yüzde 18.75 geliştirirken bu sezon 8 puana direkt etki etti.