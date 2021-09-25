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Uğurcan Çakır kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor

Ligin en iddialı ekiplerinden Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, 6 maçta 25 kurtarışla Trabzon kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Uğurcan geçtiğimiz sezon 3.2 olan karnesini yüzde 18.75 geliştirirken bu sezon 8 puana direkt etki etti. Tecrübeli kalecinin kurtarışlarının puan primi olarak takıma kazancı ise şimdiden 10 milyon TL'ye ulaştı.

25.09.2021 09:35 - Son Güncelleme: 25.09.2021 09:36
Uğurcan Çakır kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor

Uğurcan Çakır, Konyaspor deplasmanında iki gol yemesine rağmen yaptığı 8 kurtarışla alınan puanda büyük pay sahibi oldu.

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Uğurcan Çakır kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor

Görev yaptığı 6 müsabakada 25 net kurtarışa imza atan 25 yaşındaki eldiven, maç başına yüzde 79 kurtarış oranıyla kariyerinin en yüksek değerine ulaştı.

Uğurcan Çakır kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor

Uğurcan'ın bu değeri geçtiğimiz sezon yüzde 77, bir önceki sezon yüzde 74, 2018-2019'da yüzde 75, 2017-2018'de ise yüzde 63 olarak gerçekleşmişti.

Uğurcan Çakır kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor

Sabah'ın haberine göre Milli file bekçisi, maç başına 3.8 kurtarış ortalamasıyla da en parlak dönemini yaşıyor.

Uğurcan Çakır kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor

Uğurcan geçtiğimiz sezon 3.2 olan karnesini yüzde 18.75 geliştirirken bu sezon 8 puana direkt etki etti.

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