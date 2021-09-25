Süper Lig'de Sivasspor forması giyen Yunan stoper için komşudan flaş bir transfer iddiası geldi. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncunun peşinde Süper Lig devlerinin olduğu iddia edildi.
Sivasspor'a bu sezon katılan Dimitris Goutas'ı Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe scoutlarının takip ettiği belirtildi. İddiayı ortaya atan isim ise Yunan gazeteci Giannis Chorianopoulos…
Goutas bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansının yanı sıra attığı gollerle de dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncu Süper Lig'de forma giydiği 4 maçta 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.