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    • 25.09.2021 15:53
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    Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe Dimitris Goutas’ı takipte

    Yunan gazetecinin iddiasına göre Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Sivasspor’da forma giyen 27 yaşındaki Dimitris Goutas’ı takibe aldı. Haberin detayları...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    3 büyük başarılı stoperin peşinde

    Süper Lig'de Sivasspor forması giyen Yunan stoper için komşudan flaş bir transfer iddiası geldi. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncunun peşinde Süper Lig devlerinin olduğu iddia edildi.

    Sivasspor'a bu sezon katılan Dimitris Goutas'ı Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe scoutlarının takip ettiği belirtildi. İddiayı ortaya atan isim ise Yunan gazeteci Giannis Chorianopoulos…

    Goutas bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansının yanı sıra attığı gollerle de dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncu Süper Lig'de forma giydiği 4 maçta 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.

        27 yaşındaki futbolcunun Sivasspor ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 700 bin Euro olan Yunun stoper Atromitos takımından bedelsiz olarak transfer edildi.

        Sivasspor ile bu sezon 7 maça çıkan tecrübeli oyuncu toplamda 630 dakika sahada kaldı. Goutas şu saatlerde start alan Karagümrük maçının da 11'inde yer alıyor.

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